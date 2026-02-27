5 xe ôtô cùng một xe khách 16 chỗ tông nhau trên đường Võ Nguyên Giáp, khiến hướng đi sân bay Nội Bài tắc nhiều km, chiều 27/2.

Khoảng 15h, 5 xe ôtô (chủ yếu là bốn chỗ và 7 chỗ) cùng một xe khách 16 chỗ di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài. Khi tới đoạn chuẩn bị rẽ ra quốc lộ 2 và 3 thì xảy ra va chạm.

Tại hiện trường, các xe va chạm đều nằm ở làn ngoài cùng. Cú tông liên hoàn khiến ít nhất 6 xe đều bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi xe. Nhiều mảnh vỡ vương vãi trên đường.

6 xe tông liên hoàn, đường ra sân bay Nội Bài tắc cứng Hiện trường vụ tai nạn. Video: Hoàng My

Vụ tai nạn không gây thương vong, song khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ khoảng 3 km. Chị Đinh Mai Loan cho hay phải mất hơn 30 phút mới có thể di chuyển qua được điểm tai nạn. Nhiều tài xế buộc phải chuyển hướng xuống đường gom để tiếp tục di chuyển.

Hiện lực lượng chức năng đã cử người tới hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đường Võ Nguyên Giáp là tuyến giao thông huyết mạch dài12 km, nối nội thành qua cầu Nhật Tân với sân bay Nội Bài, đi qua huyện Đông Anh và Sóc Sơn cũ. Đây là tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô, được thiết kế 6 làn xe chính và đường gom hai bên, tốc độ tối đa 90 km/h.

Việt An