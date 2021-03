Đứng trước thực trạng này, chung tay cùng Chính phủ, bên cạnh các hoạt động đào tạo an toàn giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh bước vào lớp Một toàn quốc với chủ đề "Giữ trọn Ước mơ".

Bên cạnh nhận món quà ý nghĩa về mặt vật chất, học sinh cập nhật kiến thức cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn thông qua hơn 1.500 chương trình do hệ thống các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm cùng các cấp chính quyền địa phương, nhà trường tổ chức.

Vừa qua, để đánh giá hiệu quả của "Giữ trọn Ước mơ", chương trình khảo sát tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em thực hiện tại 63 tỉnh thành cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đã đạt 79%, tăng 42% so với trước năm 2018. Đây là kết quả từ những nỗ lực không ngừng của các bên phối hợp trong việc nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm trong người dân, cụ thể là trẻ em, giúp giảm thiểu chấn thương do tai nạn giao thông ở trẻ nhỏ, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai.

Thời gian tới, Honda Việt Nam phối hợp với các cơ quan Chính phủ, hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc triển khai tập huấn an toàn giao thông trên cả nước. Các bên triển khai sân chơi an toàn giao thông; an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai với học sinh tiểu học, THCS, THPT; chương trình đào tạo trực tiếp cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông. Trong đó, chương trình "Tôi yêu Việt Nam" phiên bản "Vui Giao thông" giúp nâng cao nhận thức cho trẻ em độ tuổi mầm non.