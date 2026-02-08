6 trải nghiệm Tết Việt khác biệt

Theo khảo sát Xu hướng du lịch năm 2026 của Booking.com, nhiều du khách ưu tiên hành trình mang dấu ấn cá nhân thay vì các tour theo công thức. Tết Nguyên đán trở thành thời điểm lý tưởng để khám phá văn hóa bản địa một cách sâu sắc nhất.
Ngày 6/2, Booking.com công bố 7 trải nghiệm chưa nhiều người biết đến trong dịp Tết Bính Ngọ tại Việt Nam, giúp du khách có thêm kỷ niệm đáng nhớ.
Đón giao thừa trang nghiêm ở Côn Đảo
Trong khi nhiều nơi rộn ràng đón năm mới với pháo hoa và lễ hội, Côn Đảo lại mang không khí trầm lắng hơn trong đêm giao thừa.
Tết "ăn than" của người Gié Triêng ở Kon Tum
Tết Việt phản ánh bức tranh văn hóa đa dạng qua nghi lễ truyền thống, tín ngưỡng lâu đời và phong tục từng vùng miền.
Tại khu vực Tây Nguyên, người Giẻ Triêng (Kon Tum, Quảng Ngãi) chào năm mới bằng nghi lễ "ăn than". Thanh niên trong các bản làng sẽ vào rừng đốt than, sau đó mang về làng và ném vào người nhau với niềm tin càng nhiều than bám trên cơ thể, năm mới càng gặp nhiều may mắn.
Trên ảnh là làng Kon K'tu, Quảng Ngãi.
Lễ Thướng Tiêu (dựng nêu) trong Đại nội Huế
Tại cố đô Huế, Tết gắn liền với nghi lễ hoàng gia, trong đó nổi bật là Lễ Thướng Tiêu - dựng cây nêu trong Đại nội.
Nghi lễ này đánh dấu thời khắc bắt đầu năm mới, mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu và cầu mong bình an, thịnh vượng. Không gian cung đình cổ kính tạo nên trải nghiệm đậm chất truyền thống và lịch sử.
Sắc xuân miền sông nước ở chợ nổi Cái Răng
Ở miền Tây Nam Bộ, Tết hiện lên qua nếp sống sông nước và những phong tục như mâm ngũ quả "Cầu - Dừa - Đủ - Xoài - Sung", gửi gắm ước vọng sung túc đầu năm.
Du khách có thể ghé chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ vào lúc bình minh, khi những chiếc ghe chở đầy hoa Tết biến dòng sông thành "vườn xuân di động" đầy sắc màu.
Dấu ấn thời gian ở làng đá cổ Cao Bằng
Miền núi phía Bắc mang đến trải nghiệm Tết khác biệt với những ngôi làng đá hàng nghìn năm tuổi ở Cao Bằng, nơi lưu giữ nguyên vẹn kiến trúc truyền thống và nếp sống bản địa.
Tại làng Khuổi Ky, người Tày sinh sống trong những ngôi nhà sàn bằng đá hơn 1.200 năm tuổi. Tết của họ gồm những câu hát then và những chuyến du xuân tĩnh lặng đến thác Bản Giốc. Không khí Tết nơi đây đơn giản, tách biệt với ồn ào phố thị.
Đón Tết kiểu vùng quê Bắc Bộ nơi làng cổ Đường Lâm
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, Tết ở làng cổ Đường Lâm giữ nguyên nét truyền thống của vùng quê Bắc Bộ xưa. Những ngôi nhà đá ong đỏ rực, cổng làng rêu phong và những bức liễn đối viết bằng mực tàu, khiến du khách như được trở về quá khứ.
Phương Anh
Ảnh: Booking, Cao Tùng