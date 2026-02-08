6 trải nghiệm Tết Việt khác biệt

Theo khảo sát Xu hướng du lịch năm 2026 của Booking.com, nhiều du khách ưu tiên hành trình mang dấu ấn cá nhân thay vì các tour theo công thức. Tết Nguyên đán trở thành thời điểm lý tưởng để khám phá văn hóa bản địa một cách sâu sắc nhất.

Ngày 6/2, Booking.com công bố 7 trải nghiệm chưa nhiều người biết đến trong dịp Tết Bính Ngọ tại Việt Nam, giúp du khách có thêm kỷ niệm đáng nhớ.

Đón giao thừa trang nghiêm ở Côn Đảo

Trong khi nhiều nơi rộn ràng đón năm mới với pháo hoa và lễ hội, Côn Đảo lại mang không khí trầm lắng hơn trong đêm giao thừa.