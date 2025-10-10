6 thị trường khách lớn nhất đến Việt Nam đồng loạt giảm

Tổng lượng khách châu Á đến Việt Nam tháng 9 đạt 91% so với tháng 8, trong đó hai thị trường gửi khách lớn nhất là Trung, Hàn giảm 13-15%.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 đạt hơn 1,5 triệu lượt, giảm 10% so với tháng 8.

6/10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam đều giảm, trong đó tệp khách Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan giảm nhiều nhất, từ 13 đến 15%. Các thị trường khác trong top 10 như Mỹ, Nga có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 3%.

Các thị trường gửi khách tăng mạnh đến Việt Nam trong tháng 9 phải kể đến Australia, Ba Lan, Malaysia, với mức tăng trưởng đạt 15-22%.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, tháng 9 chưa phải mùa cao điểm khách quốc tế. Ngoài ra, khách Trung Quốc có thể trì hoãn du lịch Việt Nam vì vốn là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế do kết thúc kỳ nghỉ hè ở nhiều nước và trước thềm mùa du lịch cuối năm. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh từ các thị trường Đông Bắc Á được cho là có những nguyên nhân đặc thù.

Theo các công ty lữ hành, tháng 9 chưa phải mùa cao điểm du lịch khách quốc tế. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng đầu tháng 10 là dịp nghỉ lễ lớn nhất của người Trung Quốc trong nửa cuối năm. Nhiều khách từ thị trường này đã hoãn kế hoạch đi du lịch trong tháng 9 để dồn sức cho chuyến đi dài ngày hơn.

"Khách châu Á nói chung và Đông Bắc Á nói riêng có thói quen du lịch hè, tắm biển giống người Việt Nam, nên mùa hè cũng là cao điểm của tệp khách này", CEO Công ty Du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho biết. Theo đó, thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã "đi chơi" nhiều vào ba tháng hè trước đó, nên tháng 9 giảm là "điều dễ hiểu".

Tính chung 9 tháng đầu năm, ngành du lịch Việt đón hơn 15,4 triệu lượt khách, đạt 61% mục tiêu đề ra cả năm là đón 25 triệu lượt. Để hoàn thành mục tiêu năm, trong quý IV, ngành du lịch cần mỗi tháng đón 3,6 triệu lượt khách, gấp hơn hai lần lượng khách đón trong tháng 9.

Du khách nước ngoài dạo chơi trên bãi biển Mũi Né, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Lâm Đồng) dịp hè. Ảnh: Việt Quốc

Trong tháng 9, Cục Du lịch Quốc gia cũng như Hiệp hội Du lịch đã tổ chức các cuộc hội thảo, tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra biện pháp kích cầu du lịch, đẩy mạnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam những tháng cuối năm.

Trong Hội nghị bàn về các giải pháp thu hút khách hồi giữa tháng 9, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Phạm Văn Thủy đánh giá mục tiêu đón 25 triệu lượt khách "rất thách thức" và định hướng ngành du lịch phải thay đổi cách tiếp cận, "bán thứ khách cần, không phải bán thứ ta có".

Trước áp lực thời gian, các doanh nghiệp và hiệp hội đang tìm cách đưa ra các giải pháp. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), cho biết cần tập trung vào hai hướng chính. Một là đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, hai là tổ chức các đoàn fam trip (khảo sát du lịch quốc tế), với kỳ vọng họ có thể đưa khách đến Việt Nam ngay trong quý cuối năm.

Trước áp lực phải bứt phá trong quý cuối năm, ngày 8/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan triển khai ngay các giải pháp cấp bách. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm mới các chương trình xúc tiến, quảng bá trên nền tảng số, tập trung vào các thị trường trọng điểm và các thị trường mới nổi có khả năng chi trả cao. Các chương trình du lịch gắn với sự kiện văn hóa, lễ hội ẩm thực đặc sắc dịp cuối năm tại các thành phố lớn sẽ là điểm nhấn.

Với các nỗ lực quảng bá, thay đổi sản phẩm du lịch cùng với các chính sách nới lỏng visa, các chuyên gia du lịch cho rằng mục tiêu đón khách năm nay tuy thách thức nhưng vẫn nhiều cơ hội đạt được.

Phương Anh