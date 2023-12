6 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn áo tắm đẹp nhất

Vũ Thúy Quỳnh, 25 tuổi, quê Điện Biên - thí sinh thắng giải "Best Face" tại cuộc thi năm nay. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng lần lượt 84-63-94 cm. Người đẹp được khán giả dự đoán đi sâu nhờ sắc vóc, kinh nghiệm sân khấu. Hồi tháng 10, cô đoạt á quân The New Mentor 2023. Trước đó, Thúy Quỳnh vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đoạt danh hiệu Người đẹp ảnh.