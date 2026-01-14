6 thay đổi trong cách FPT Play phát sóng Ngoại hạng Anh

FPT Play điều chỉnh công nghệ truyền dẫn, cách phân phối nội dung và mô hình tương tác với khán giả khi phát sóng Ngoại hạng Anh từ 2026.

Ngoại hạng Anh nhiều năm qua là giải đấu có lượng người xem lớn tại Việt Nam. Việc thay đổi đơn vị phát sóng vì vậy tạo ra nhiều tranh luận trong giai đoạn đầu, khi thói quen tiếp cận nội dung của khán giả chưa kịp thích nghi. FPT Play - đơn vị duy nhất giữ bản quyền và kinh doanh tại Việt Nam, đang từng bước điều chỉnh theo hướng xây dựng một mô hình phát sóng dựa trên nền tảng Internet, thay vì duy trì cách làm truyền thống.

Khán giả theo dõi Ngoại hạng Anh qua FPT Play. Ảnh: FPT Play

Một trong những thay đổi lớn nhất nằm ở công nghệ truyền dẫn. Thay cho mô hình truyền hình vệ tinh, FPT Play lựa chọn kết hợp IPTV và OTT - xu hướng phổ biến của các nền tảng thể thao quốc tế. Cách tiếp cận này cho phép cung cấp tín hiệu có độ phân giải cao đến 4K HDR (với các thiết bị SmartTV, SmartPhone hay FPT Box). Song song, Dolby Vision là phiên bản HDR nâng cao, tối ưu hình ảnh theo từng khung hình cho độ tương phản và màu sắc chính xác hơn.

Việc phát triển trên nền tảng OTT cũng giúp nội dung Ngoại hạng Anh không còn bị bó hẹp trong không gian phòng khách. Người xem có thể theo dõi các trận đấu trên nhiều thiết bị khác nhau, linh hoạt theo lịch sinh hoạt cá nhân. Theo đơn vị, đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh hành vi tiêu thụ nội dung số đang dịch chuyển mạnh sang mô hình "xem theo nhu cầu", thay vì phụ thuộc khung giờ cố định.

FPT Play thử nghiệm việc đưa người hâm mộ lên sóng trực tiếp ở một số trận đấu có câu lạc bộ được quan tâm. Ảnh: FPT Play

Song song với công nghệ, FPT Play điều chỉnh cách đóng gói nội dung theo hướng tích hợp. Ngoại hạng Anh không được tách rời thành một dịch vụ độc lập, mà nằm trong các gói giải trí tổng hợp. Đơn vị cho biết cách làm này phù hợp với xu hướng "all-in-one" của các nền tảng số. Ngoài ra, mức chi phí FPT Play đưa ra thấp hơn so với trước đây, từ 59.000 đồng, giúp khán giả tiếp cận Ngoại hạng Anh đồng thời nhiều nội dung, từ thể thao, phim ảnh đến chương trình truyền hình khác.

Ở khía cạnh trải nghiệm cộng đồng, FPT Play duy trì và mở rộng mô hình xem chung tại quán cà phê, nhà hàng và các địa điểm công cộng. Đây là cách tiếp cận quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đồng thời giúp giải đấu giữ được không khí sôi động, thay vì thu hẹp trải nghiệm vào không gian cá nhân. Việc phối hợp với các hội cổ động viên cũng tạo thêm điểm chạm giữa nền tảng phát sóng và cộng đồng người xem.

Một sự kiện xem chung Ngoại Hạng Anh do FPT Play phối hợp cùng Hội CĐV Manchester United tại Việt Nam tổ chức. Ảnh: FPT Play

Bình luận là yếu tố khác được FPT Play điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa. Đơn vị này duy trì đội ngũ bình luận viên quen thuộc với khán giả bóng đá Anh như Xuân Tín, Biên Cương, Anh Quân, Hoàng Hải, Hải Thanh, Huy Phước, Nguyễn Thông, Hoàng Long... Đơn vị đồng thời bổ sung thêm các luồng bình luận khác nhau, bao gồm cả lựa chọn tiếng Anh. Mô hình đa luồng cho phép người xem chủ động lựa chọn phong cách bình luận phù hợp, thay vì chỉ tiếp nhận một cách dẫn dắt duy nhất.

Ở mảng nội dung sau trận (highlight), việc yêu cầu đăng ký tài khoản để xem highlight gây tranh luận. Tuy nhiên, đơn vị cho rằng nhìn từ góc độ công nghệ và quản lý bản quyền, đây là bước đi nhằm hình thành thói quen tiếp cận nội dung chính thống, đồng thời giúp nền tảng hiểu rõ hơn hành vi người dùng để tối ưu trải nghiệm trong dài hạn.

FPT Play cũng cho biết thường xuyên tiếp nhận phản hồi của khán giả sau mỗi vòng đấu và điều chỉnh dần về kỹ thuật, giao diện cũng như cách tổ chức nội dung. Theo thông tin từ đơn vị này, trong thời gian tới, nền tảng sẽ thử nghiệm việc đưa người hâm mộ lên sóng trực tiếp ở một số trận đấu có câu lạc bộ được quan tâm. Cách làm này phản ánh xu hướng cá nhân hóa và tăng tương tác, vốn đang được nhiều nền tảng thể thao quốc tế áp dụng.

Hoài Phương