6 thanh niên 'diễn xiếc', đánh võng trên quốc lộ 1

Quảng TrịNhóm 6 thanh niên lái xe máy lạng lách, đánh võng, dùng mũ bảo hiểm đánh nhau trên quốc lộ có thể sẽ bị phạt hơn 23 triệu đồng.

Ngày 2/9, 6 người tuổi từ 17 đến 22 không đội mũ bảo hiểm, đi ba xe máy dàn hàng ngang trên quốc lộ 1. Khi qua thôn thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng, họ bắt đầu lạng lách, đánh võng, dùng chân đá qua lại một chiếc mũ bảo hiểm trong khi xe đang chạy.

Nhóm thanh, thiếu niên lạng lách đánh võng trên quốc lộ 1 Ba xe máy cùng 6 thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng. Video: Người dân cung cấp

Từ video do người đi đường quay lại, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Vĩnh Hoàng đã xác định được danh tính nhóm thanh niên.

Tại cơ quan công an, dưới sự chứng kiến của phụ huynh, 6 người thừa nhận vi phạm. Họ bị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu phía bên trái và điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50 cm3 khi chưa đủ 18 tuổi.

Dự kiến tổng số tiền phạt 23.250.000 đồng.

Ba xe máy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Công an xã Vĩnh Hoàng tiếp tục xác minh lập hồ sơ có hay không hành vi về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Đắc Thành