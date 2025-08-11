6 tai nghe cho người chơi thể thao

Mojawa HaptiFit Terra (9 triệu đồng)
Sản phẩm có thiết kế tương tự các mẫu tai nghe truyền xương khác với khung dây vòng qua đầu, phần tai nghe được đặt ở trước tai, thay vì ở lỗ tai. Mojawa vẫn dùng khung dây titan bọc nhựa để đảm bảo độ bền. Khả năng chống nước ở mức IP68 cho phép sử dụng khi bơi với độ sâu tối đa 2,5 mét.
Tai nghe tạo âm thanh bằng bộ rung Maglev-Bass thế hệ thứ 7 và công nghệ AI. Điểm khác biệt so với các tai nghe khác là bên tai trái có cảm biến quang học để đo nhịp tim. Model này trang bị bộ nhớ 32 GB, cho phép chép nhạc và hoạt động độc lập ở chế độ MP3 không cần smartphone. Thời lượng pin tối đa 10 tiếng với sạc nhanh 5 phút sạc cho 2,5 tiếng sử dụng.
Huawei FreeArc (2,5 triệu đồng)
FreeArc là tai nghe open ear đầu tiên của Huawei với thiết kế móc vành tai C-bridge Design cho cảm giác đeo thoải mái và chắc chắn. Model này có khả năng kháng nước IP57, đủ đáp ứng cho các hoạt động thể thao ngoài trời.
Sản phẩm trang bị Driver kích thước lớn 17 x 12 mm với công nghệ sóng âm ngược thông minh để giảm rò rỉ âm thanh và micro kép cùng AI giúp cuộc gọi rõ ràng. Thời lượng pin của FreeArc có tổng thời gian sử dụng 28 tiếng và sạc nhanh với 10 phút sạc cho 3 tiếng sử dụng. Điểm nổi bật của sản phẩm là phạm vi kết nối lên đến 400 m.
Shokz OpenRun Pro 2 (5 triệu đồng)
OpenRun Pro 2 là tai nghe thể thao của Shokz có thiết kế giống các mẫu tai nghe truyền xương khác. Điểm khác biệt là thiết bị sử dụng công nghệ DualPitch kết hợp giữa công nghệ truyền xương và không khí. Model này kháng nước nhẹ với chuẩn IP55 nên chỉ dùng cho chạy bộ, tập thể dục, không dùng cho bơi lội.
Sản phẩm có thời lượng pin tối đa 12 tiếng, hỗ trợ sạc nhanh với 5 phút sạc cho 2,5 tiếng sử dụng. Tai nghe dùng Bluetooth V5.3 và hỗ trợ ghép nối đa thiết bị. Micro của máy hỗ trợ AI để giảm tiếng ồn khi gọi điện.
Mojawa Run Plus (5 triệu đồng)
Run Plus sử dụng công nghệ truyền âm thanh qua xương và có thiết kế mở với khung titan bọc nhựa, cho cảm giác thoải mái khi đeo để tập thể thao. Điểm nổi bật là sản phẩm đạt chuẩn chống nước IP68, cho phép sử dụng khi bơi lội ở độ sâu 2 mét trong hai tiếng.
Tai nghe tạo âm thanh bằng hệ thống Dual Suspension Anchor System và bộ rung Maglev-Bass thế hệ thứ tư. Model được trang bị bộ nhớ trong 32 GB, cho phép phát nhạc độc lập ở chế độ MP3 mà không cần kết nối với điện thoại. Mojawa Run Plus hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.2, cho phép kết nối liền mạch giữa hai thiết bị như laptop, tablet và smartphone cùng lúc.
JBL Soundgear Sense (4 triệu đồng)
Tai nghe JBL có thiết kế dạng móc tai, kích thước lớn và nặng 12,85 g. Tuy nhiên, thiết bị không gây khó chịu khi sử dụng thời gian dài. Sản phẩm hỗ trợ chống nước và bụi IP54, đi kèm neckband có thể tháo rời giúp giữ chắc chắn hơn khi vận động.
Công nghệ OpenSound giúp âm thanh truyền thẳng đến ống tai, đồng thời tạo pha nghịch đảo để giảm sự phân tán âm thanh ra ngoài. Thời lượng pin của Soundgear Sense là 6 tiếng, hộp sạc hỗ trợ thêm ba lần, tăng tổng thời gian sử dụng lên 24 tiếng. Người dùng có thể sạc nhanh 15 phút cho 4 tiếng nghe nhạc.
Shokz OpenFit (5 triệu đồng)
Tai nghe của Shokz có thiết kế móc tai, sử dụng cấu trúc Dolphin Arc giúp phần tai nghe cố định cả khi vận động mạnh. Sản phẩm cũng hỗ trợ chống nước IP54.
OpenFit sử dụng công nghệ DirectPitch giúp hạn chế rò rỉ âm thanh. Tai nghe có thời lượng 7 tiếng khi nghe nhạc, hộp sạc cho phép sạc thêm ba lần. Sạc nhanh của model này cho phép sử dụng thêm một tiếng với 5 phút sạc.
