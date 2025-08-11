6 tai nghe cho người chơi thể thao

Mojawa HaptiFit Terra (9 triệu đồng)

Sản phẩm có thiết kế tương tự các mẫu tai nghe truyền xương khác với khung dây vòng qua đầu, phần tai nghe được đặt ở trước tai, thay vì ở lỗ tai. Mojawa vẫn dùng khung dây titan bọc nhựa để đảm bảo độ bền. Khả năng chống nước ở mức IP68 cho phép sử dụng khi bơi với độ sâu tối đa 2,5 mét.

Tai nghe tạo âm thanh bằng bộ rung Maglev-Bass thế hệ thứ 7 và công nghệ AI. Điểm khác biệt so với các tai nghe khác là bên tai trái có cảm biến quang học để đo nhịp tim. Model này trang bị bộ nhớ 32 GB, cho phép chép nhạc và hoạt động độc lập ở chế độ MP3 không cần smartphone. Thời lượng pin tối đa 10 tiếng với sạc nhanh 5 phút sạc cho 2,5 tiếng sử dụng.