6 tác dụng bất ngờ khi ăn trái cây mỗi ngày

Ăn trái cây mỗi ngày giúp kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh mạn tính, củng cố sức khỏe đường ruột, giúp bù nước, đẹp da và hỗ trợ giảm cân.

Bên cạnh hương vị ngon, tác dụng giải khát, trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, là nguồn thực phẩm lành mạnh, dễ tìm kiếm trong đời sống hàng ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên ăn từ 200 g đến 250 g hoa quả một ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 10 người thì chỉ có một người ăn đủ lượng trái cây hoặc rau xanh hàng ngày. Các nhà khoa học chỉ ra 6 lợi ích tuyệt vời mà trái cây mang lại.

Giảm tình trạng viêm nhiễm

"Câu thần chú" về dinh dưỡng được áp dụng từ lâu là "ăn theo cầu vồng", tức là ăn đầy đủ loại hoa quả, thực phẩm có màu sắc đa dạng, từ xanh, đỏ, tím, vàng... Theo các chuyên gia, hợp chất dinh dưỡng tạo nên màu sắc cho trái cây thường là chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp kháng viêm.

Hầu hết trái cây đều chứa chất chống oxy hóa. "Quả mọng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm. Đây là gợi ý hàng đầu của tôi. Trái cây có múi như cam cũng rất có lợi với sức khỏe", tiến sĩ Carrie Gabriel nói.

Ngăn ngừa các bệnh mạn tính

Ăn trái cây mỗi ngày giúp giảm tình trạng viêm toàn thân, từ đó làm giảm thiểu nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. "Trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật, hoạt động cùng nhau trong cơ thể giúp tăng cường hệ miễn dịch", chuyên gia dinh dưỡng Dani Lebovitz, tác giả cuốn Trái cây và rau xanh từ A đến Z, cho biết.

Theo ông, ăn trái cây mỗi ngày có tác dụng bảo vệ lượng dinh dưỡng của cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tụt huyết áp, thậm chí ngăn ngừa một số loại ung thư.

Ăn từ 200g đến 250g trái cây mỗi ngày đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Giúp đường ruột khỏe mạnh

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh là chìa khóa củng cố mọi mặt của sức khỏe. Nó ngăn ngừa tiểu đường tuýp 2, nâng cao sức khỏe tinh thần. Trái cây đóng vai trò quan trọng đối với đường tiêu hóa.

"Hoa quả là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp chúng ta duy trì hệ đường ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như táo bón. Chất xơ trong trái cây cũng giúp ta no lâu hơn, khiến quá trình chuyển hóa hiệu quả, góp phần tạo lợi khuẩn đường ruột", tiến sĩ Gabriel nói.

Đối với những người có vấn đề dạ dày, ăn trái cây có thể gây chướng bụng, khó chịu. Gabriel đề xuất một mẹo đơn giản, đó là nấu chín trái cây để phá vỡ kết cấu chất xơ, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Giúp làn da đẹp hơn

"Bí quyết để có làn da sáng khỏe không nằm trong tủ thuốc, mỹ phẩm, mà nằm ở giỏ trái cây của bạn", chuyên gia dinh dưỡng Lebovitz nói. Theo ông, ăn nhẹ trái cây mỗi ngày là cách đơn giản để tăng cường sức khỏe làn da.

Trái cây chứa đầy chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp trì hoãn tổn thương tế bào da bằng cách giảm viêm và bảo vệ chống lại các gốc tự do (free radicals). Đây là những nguyên tử hoặc phân tử chứa điện từ đơn lẻ. Chúng tạo ra tạo ra phản ứng chiếm đoạt điện tử, gây rối loạn hoạt động bình thường của tế bào, làm chết tế bào dẫn đến lão hóa sớm. Gốc tự do phá vỡ collagen trong cơ thể, dẫn đến nếp nhăn và khiến da sạm, không đều màu.

Để chống lại tình trạng này, Lebovitz khuyến nghị chọn các loại trái cây giàu vitamin C, chẳng hạn ổi, kiwi, dâu tây và cam.

Trái cây giúp bù nước

Uống nhiều nước là một trong những yếu tố quan trọng để giữ lối sống lành mạnh. Song không phải tất cả lượng chất lỏng nạp vào cơ thể đều đến từ đồ uống. Một số đến từ thực phẩm, chẳng hạn trái cây. "Nhiều loại hoa quả chứa lượng lớn nước, có thể hỗ trợ quá trình hydrat hóa", ông Gabriel nói.

Hydrat hóa là quá trình bổ sung phân tử nước vào chất hữu cơ để hình thành hợp chất mới. 75% cơ thể người bình thường là nước, song ở độ tuổi trung niên, lượng nước hao hụt còn 50%. Như vậy, tuổi tác sẽ làm các tế bào mất nước. Quá trình hydrat hóa giúp tăng cường lượng nước cho tế bào.

"Nó không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, còn giúp tăng chất nhầy cho khớp, vận chuyển dinh dưỡng đến các tế bào và giúp ổn định huyết áp, nhịp tim", Gabriel nói.

Hỗ trợ giảm cân

Những người đang tuân thủ chế độ ăn kiêng (đặc biệt là low-carb) thường hạn chế ăn trái cây vì e ngại chúng chứa quá nhiều đường và carbs. Tuy nhiên, trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy điều ngược lại.

Nghiên cứu đối với 26.000 người trưởng thành, công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Anh (BMJ), cho thấy những người ăn nhiều trái cây và rau ít tích mỡ trong cơ thể hơn. Phân tích khác vào năm 2019 kết luận trái cây có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh béo phì và kiểm soát lượng mỡ thừa trong cơ thể.

"Ăn trái cây mỗi ngày hỗ trợ giảm cân, bởi hầu hết các loại quả có hàm lượng calo tương đối thấp, chứa nhiều chất xơ. Chúng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Hãy thử ăn những trái cây giàu chất xơ và ít đường như chanh dây, mâm xôi, lựu", Lebovitz nói.

Thục Linh (Theo Eat this, Not that)