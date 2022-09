6 startup nổi bật về cung cấp phần mềm

Trong số 50 công ty, dự án được nêu tên trong vòng Bình chọn của Startup Việt 2022, có 6 ứng viên thuộc lĩnh vực phần mềm.

Tương tự nền tảng số, các startup này mang đến giải pháp mới giúp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả công việc, tinh giản bớt những công đoạn không cần thiết.

Gadget

Gadget là phần mềm tổng đài thông minh tích hợp hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM. Ra mắt tháng 7/2020, chương trình giúp các doanh nghiệp và công ty quản lý tốt hơn đội ngũ nhân viên, tiết kiệm thời gian, cước phí, chất lượng cuộc gọi... từ đó tối ưu hóa chất lượng công việc.

Phần mềm cho phép nhân sự hoạt động từ xa, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và luôn đổi mới về công nghệ. Gadget cho biết hiện đã có hàng trăm khách hàng và đã trải qua vòng tiền hạt giống với mức vốn 100.000 USD.

MyLeague

Thành lập vào tháng 6/2020, MyLeague là phần mềm hỗ trợ quản lý giải đấu và đội bóng. Phần mềm cũng giúp tiết kiệm phần lớn thời gian cho điều hành và tổ chức giải, không cần sử dụng giấy vì thông tin luôn sẵn sàng, có thể truy cập mọi lúc và lưu trữ lâu dài.

MyLeague cho biết đang hướng đến mục tiêu trở thành hệ sinh thái phần mềm đáp ứng nhu cầu của người chơi thể thao phong trào, khuyến khích xây dựng lối sống lành mạnh, cung cấp tiện ích thân thiện giúp số hóa và chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thể thao. Công ty đã trải qua vòng tiền hạt giống và nhận khoản tài trợ từ Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM với tổng giá trị 75.000 USD.

WeUp For Healthcare

WeUp For Healthcare thành lập vào tháng 7/2021, khi ngành y tế đang vật lộn vì bệnh dịch. Phần mềm hỗ trợ quản trị toàn diện cho các bệnh viện và doanh nghiệp y tế - sức khỏe về mặt quản lý hồ sơ bệnh nhân, kho dược, dữ liệu khách hàng, quy trình đặt khám chữa bệnh..., từ đó tối ưu hóa quy trình quản lý và vận hành về mặt bán hàng, nhân sự, tài chính cho đến kho vận.

Công ty kỳ vọng giải pháp phần mềm này sẽ giúp giải quyết các khó khăn trong quy trình vận hành và quản trị tại các bệnh viện và doanh nghiệp y dược.

Grac

Grac được thành lập vào tháng 11/2018, cung cấp phần mềm hướng dẫn người dân bỏ rác đúng cách, phân loại rác đúng quy định, tra cứu mã khách hàng đóng tiền rác bằng hình thức trực tuyến. Grac hỗ trợ quản lý mạng lưới rác thải bằng hệ thống dữ liệu tập trung, đa nền tảng, được đồng bộ liên tục để báo cáo, tổng hợp và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Phần mềm hứa hẹn nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, công khai và minh bạch các mức phí thu gom và tình hình quản lý rác thải. Grac đã trải qua vòng thiên thần với mức vốn một triệu USD.

TopERP

TopERP là phần mềm triển khai giải pháp hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP dựa trên nền tảng Oddo. Phần mềm sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu khả năng vận hành, quản trị sản xuất, quản lý nhân sự, ứng dụng các hệ thống quản trị chuyên nghiệp như ERP, CRM và quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) một cách tối ưu và hiệu quả.

TopERP cho biết đang hướng đến trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp ERP hàng đầu tại Việt Nam và ASEAN. Công ty đã trải qua vòng Series A với mức vốn 60.500 USD.

ezCareMe

Được thành lập tháng 1/2020, ezCareMe là ứng dụng tham vấn tâm lý cho người trẻ đang phải vật lộn với những căng thẳng trong cuộc sống, áp lực công việc, lo âu và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần nhưng chưa được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý.

Sử dụng hình thức trò chuyện và gọi điện video, ứng dụng giúp người dùng có thể kết nối và chia sẻ cụ thể với các nhà tham vấn tâm lý, nhận lời khuyên hữu ích. ezCareMe đặt kỳ vọng trở thành startup dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Vòng bình chọn của Startup Việt 2022 diễn ra đến ngày 9/9.

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình có chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation. Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.



Sau hơn một tháng khởi động, Startup Việt 2022 nhận được hơn 300 hồ sơ tham gia. Chương trình đã sơ loại và chọn ra 50 hồ sơ vào giai đoạn Bình chọn, diễn ra từ 16/8 đến 9/9. Từ 50 hồ sơ, 20 dự án xuất sắc sẽ tiếp tục vào vòng Bán kết, dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và điểm của ban cố vấn.



Chất lượng của startup sẽ được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về cơ cấu tổ chức, sản phẩm - dịch vụ, thị trường mục tiêu, mô hình kinh doanh, tiềm năng nhân rộng mô hình. Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công.

