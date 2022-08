6 Sở quản lý Hồ Tây

Hà NộiCác Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao, Tài nguyên Môi trường, Du lịch, Nông nghiệp Phát triển nông thôn cùng quận Tây Hồ cùng quản lý Hồ Tây theo lĩnh vực chuyên ngành.

Ngày 11/8, UBND TP Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến cho Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội. Việc có 8 đơn vị (6 Sở, quận Tây Hồ và các phường) đang cùng quản lý khai thác Hồ Tây được dự thảo Nghị quyết dẫn chứng cho những bất cập trong phân cấp quản lý nhà nước hiện nay.

Giai đoạn 2009-2016, quận Tây Hồ là đầu mối thống nhất trong việc quản lý, khai thác Hồ Tây. Nhưng từ tháng 9/2016 đến nay, công tác quản lý, khai thác Hồ Tây do 8 đơn vị nêu trên cùng phối hợp quản lý.

Cho rằng việc không có một đầu mối quản lý gây khó khăn bất cập trong khai thác các giá trị, lợi thế của hồ, quận Tây Hồ đã đề xuất thành phố phân cấp cho quận quản lý, khai thác như giai đoạn trước đây.

Đường Thanh Niên nối giữa Hồ Tây (phải) và hồ Trúc Bạch. Ảnh: Nghiêm Đình Chính

Một dẫn chứng khác được dự thảo Nghị quyết đưa ra là quản lý một tuyến đường: lòng đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý; cây xanh, chiếu sáng, thoát nước (trừ chiếu sáng, thoát nước ngõ xóm) do Sở Xây dựng quản lý; hè đường do quận quản lý.

Dự thảo nghị quyết cho rằng quyết định phân cấp tại một số lĩnh vực là khó. Ví dụ lĩnh vực chiếu sáng vừa phải đảm bảo yếu tố hệ thống, yếu tố công nghệ khi hướng tới Trung tâm điều khiển thông minh, vừa phải đảm bảo phục vụ tốt dân sinh bức xúc; lĩnh vực thoát nước vừa cần đảm bảo tính hệ thống theo lưu vực, vừa phải đảm bảo thoát nước dân sinh ngõ, xóm.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, Hà Nội dự kiến tăng cường phân cấp cho cấp huyện 17 lĩnh vực: đường bộ; chiếu sáng công cộng; công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ; thoát nước đô thị và xử lý nước thải; vệ sinh môi trường; quản lý bến xe ôtô, bãi đỗ xe, vận tải hành khách công cộng; cấp nước sạch; thủy lợi; đê điều; lâm nghiệp; thông tin truyền thông; giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; văn hóa - thể thao, du lịch; y tế; nghĩa trang, tang lễ; chợ; tượng đài, tranh hoành tráng.

Đối với những lĩnh vực khác sẽ thực hiện theo quy định phân cấp chuyên ngành như: phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi, quản lý cán bộ công chức, quản lý các dự án đầu tư công....

Dự kiến nghị quyết sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua vào kỳ họp tháng 9 tới.

Hồ Tây có diện tích hơn 527 ha, chu vi xung quanh hồ khoảng 19 km. Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây cơ bản được hoàn thiện đồng bộ từ taluy mái kè với đường dạo, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh. Xung quanh hồ và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng như: làng hương Yên Phụ, làng đào Nhật Tân, làng quất Tứ Liên, sen Quảng An... Theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận, sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy được xây dựng ở Hồ Tây.

Võ Hải