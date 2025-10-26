6 smartphone tầm trung mỏng nhẹ pin lớn

Oppo A6 Pro series (từ 7,5 triệu đồng)

A6 Pro thuộc dòng smartphone tầm trung siêu bền của Oppo với hai phiên bản 4G và 5G. Máy sử dụng thiết kế vuông vắn với khung kim loại, khả năng kháng nước và bụi IP69. Sản phẩm thuộc hàng bền nhất trong tầm giá khi đạt chuẩn quân đội giúp chống va đập và có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Máy có màn hình AMOLED kích thước 6,57 inch độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 120 Hz.

A6 Pro sử dụng camera chính 50 megapixel cùng camera phụ đo độ sâu trường ảnh. Phiên bản 5G dùng chip Dimesity 6300, RAM 8 hoặc 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, còn bản 4G là Helio G100, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128/256 GB. Dung lượng pin phiên bản 4G tăng lên 7.000 mAh, trong khi bản 5G là 6.500, cả hai đều có sạc nhanh 80 W.