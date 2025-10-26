6 smartphone tầm trung mỏng nhẹ pin lớn

Oppo A6 Pro series (từ 7,5 triệu đồng)
A6 Pro thuộc dòng smartphone tầm trung siêu bền của Oppo với hai phiên bản 4G và 5G. Máy sử dụng thiết kế vuông vắn với khung kim loại, khả năng kháng nước và bụi IP69. Sản phẩm thuộc hàng bền nhất trong tầm giá khi đạt chuẩn quân đội giúp chống va đập và có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Máy có màn hình AMOLED kích thước 6,57 inch độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 120 Hz.
A6 Pro sử dụng camera chính 50 megapixel cùng camera phụ đo độ sâu trường ảnh. Phiên bản 5G dùng chip Dimesity 6300, RAM 8 hoặc 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, còn bản 4G là Helio G100, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128/256 GB. Dung lượng pin phiên bản 4G tăng lên 7.000 mAh, trong khi bản 5G là 6.500, cả hai đều có sạc nhanh 80 W.
Realme 15T (từ 6,2 triệu đồng)
Realme 15T là model rẻ nhất trong dòng Realme 15 series, với khung sườn vuông vắn và hai mặt kính phẳng, đi kèm khả năng kháng nước IP69. Máy sử dụng tấm nền AMOLED 6,57 inch độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Điện thoại Realme trang bị hai camera sau, trong đó ống kính chính 50 megapixel hỗ trợ chống rung quang học OIS và ống kính 2 megapixel đo độ sâu trường ảnh.
Realme 15T dùng chip Dimensity 6400-Max, hai tùy chọn RAM 8 hoặc 12 GB và bộ nhớ trong 128/256 GB. Máy chạy hệ điều hành UI 6.0 dựa trên Android 15. Pin dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 60 W.
Xiaomi Redmi 15 (từ 4,8 triệu đồng)
Redmi 15 có thiết kế khung sườn phẳng bằng nhựa nhưng mặt lưng kính bo cong nhẹ, khả năng kháng nước IP64. Máy có màn hình lớn nhất phân khúc với 6,9 inch, độ phân giải Full HD+, tần số quét 144 Hz. Smartphone của Xiaomi trang bị chip Snapdragon 685 cùng hai phiên bản RAM 6 hoặc 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB.
Model này có hai camera sau với camera chính 50 megapixel và góc siêu rộng 8 megapixel, máy ảnh selfie giảm xuống 8 so với mức 13 megapixel trên Redmi 13. Đây là mẫu phổ thông đầu tiên tại Việt Nam trang bị pin công nghệ silicon-carbon với dung lượng 7.000 mAh. Ngoài sạc nhanh 33 W, sản phẩm hoạt động như một viên pin dự phòng khi có thể sạc ngược 18 W.
Vivo V50 Lite (từ 9 triệu đồng)
Smartphone của Vivo có thiết kế gợi nhớ đến iPhone và khả năng kháng nước IP65. Màn hình máy 6,77 inch, sử dụng tấm nền AMOLED tần số quét 120 Hz và hỗ trợ cảm ứng khi tay bị dính chất lỏng.
V50 Lite có hai phiên bản đều có bộ nhớ trong 256 GB, trong đó bản 4G dùng chip Snapdragon 685, RAM 8 GB còn bản 5G là chip Dimensity 6300 và RAM 8 hoặc 12 GB. Camera chính độ phân giải 50 megapixel còn camera phụ 2 megapixel đo độ sâu trường ảnh. Máy trang bị một số tính năng AI cơ bản như xóa vật thể, ghi âm, khoanh tròn tìm kiếm. Điểm nhấn của sản phẩm là độ mỏng 7,79 mm nhưng dung lượng pin lớn 6.500 mAh nhờ sử dụng công nghệ Vivo BlueVolt, hỗ trợ sạc nhanh 90 W.
Honor X9c (7,5 triệu đồng)
Bản kế nhiệm của X9b có thiết kế không thay đổi nhiều, được Honor khẳng định có khả năng chống rơi vỡ ở độ cao 2 m và có thể hoạt động trong nhiệt độ khắc nghiệt. Máy hỗ trợ kháng nước IP65M, trong đó M là khả năng chống tia nước.
Model mới sử dụng màn hình AMOLED kích thước 6,78 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz. Máy có ba camera sau với ống kính chính 108 megapixel, góc siêu rộng 5 megapixel và camera 2 megapixel đo độ sâu trường ảnh. Honor trang bị cho X9c chip Snapdragon 6 Gen 1, RAM 12 GB cùng bộ nhớ trong 256 hay 512 GB. Pin được tăng dung lượng từ 5.800 trên X9b lên 6.600 mAh, tốc độ sạc cũng tăng từ 35 lên 66 W.
Poco M7 (từ 4,3 triệu đồng)
M7 của Poco là smartphone giá rẻ tập trung vào hoạt động ổn định và dung lượng pin cao. Sản phẩm có khung sườn và mặt lưng với thiết kế phẳng làm bằng nhựa nhưng độ hoàn thiện tốt và cứng cáp. Máy có màn hình IPS LCD kích thước 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 144 Hz.
Smartphone Poco có cấu hình tốt trong phân khúc với chip Snapdragon 685, hai phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB và RAM 8 GB bộ nhớ trong 256 GB. Poco M7 trang bị hai camera sau với ống kính chính 50 megapixel và phụ đo độ sâu trường ảnh. Máy ảnh phía trước 8 megapixel. Máy chạy Xiaomi HyperOS 2.0 và hỗ trợ các tính năng thông minh như khoanh tròn tìm kiếm và Gemini của Google. Dung lượng pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 18 W, cho phép dùng như viên pin dự phòng.
