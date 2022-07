6 smartband giá dưới một triệu đồng tại Việt Nam

Huawei Band 7 (990.000 đồng)

Band 7 không thay đổi nhiều về thiết kế so với thế hệ trước với các góc cạnh bo tròn và trông gần giống đồng hồ thông minh hơn các đối thủ. Vòng đeo được trang bị màn hình AMOLED 1,47 inch, độ phân giải 194 x 368 pixel hỗ trợ Always on Display.

Sản phẩm có 96 chế độ tập luyện, trang bị tính năng đo SpO2, theo dõi giấc ngủ và mức độ căng thẳng. Band 7 chấm điểm giấc ngủ sau mỗi đêm và thiết lập biểu đồ về các chu kỳ ngủ. Model này có thời lượng pin hai tuần tương tự nhiều mẫu vòng tay thông minh trên thị trường hiện nay, hỗ trợ sạc nhanh 5 phút dùng hai ngày.