6 sản phẩm bị Apple khai tử trước khi ra mắt

Ngoài dự án xe điện tự lái vừa bị đình chỉ, Apple từng xóa sổ nhiều sản phẩm nổi bật như TV, điện thoại cảm ứng, sạc đa thiết bị.

Apple Paladin

Máy tính tất cả trong một của Apple. Ảnh: Wikipedia

Thiết bị Paladin của Apple được coi là cỗ máy văn phòng all in one (tất cả trong một) khi kết hợp giữa máy tính, máy scan, máy fax và điện thoại. Nguyên mẫu Paladin cho thấy sản phẩm có màn hình và tay cầm điện thoại. Dự án bị ngừng vào giữa thập niên 1990 nhưng lý do không được tiết lộ.

Điện thoại Apple W.A.L.T

Nguyên mẫu điện thoại được xem là tiền thân của iPhone. Ảnh: Mobirank

Điện thoại tiền thân của iPhone được nhắc đến lần đầu năm 1993, là thiết bị kết hợp giữa điện thoại và máy fax, nhưng Apple sau đó không bán ra thị trường. Theo chuyên gia công nghệ Sonny Dickson, máy có màn hình và bút cảm ứng, chứa ID người gọi và danh bạ. W.A.L.T còn có các tính năng như truy cập ngân hàng trực tuyến, tùy chỉnh nhạc chuông và nhận diện chữ viết tay. Một số nguyên mẫu đã được chế tạo trước khi dự án bị ngừng lại.

Bộ sạc AirPower

AirPower được Apple công bố năm 2017 cùng iPhone X. Ảnh: Apple

Thiết bị sạc không dây cho ba thiết bị cùng lúc AirPower được Apple công bố cùng với iPhone X năm 2027. Sản phẩm dự kiến bán ra thị trường năm 2018 nhưng đã bị trì hoãn do các vấn đề về nhiệt độ. Cuối cùng, hãng đã ngừng dự án vào năm 2019, nhưng vẫn phát triển các bộ sạc không dây khác.

Magic Charger

Nguyên mẫu sạc Magic Charger. Ảnh:Kyouko Mizumi/Twitter

Apple chưa bao giờ công bố Magic Charger nhưng một số nhà sưu tầm đã sở hữu nguyên mẫu của phụ kiện này. Sau thất bại của AirPower, Apple phát triển sạc MagSafe năm 2020 và bộ sạc Magic Charger được cho là mẫu thử nghiệm đầu tiên với thiết kế gồm sạc MagSafe và giá đỡ có thể gập lại, cho phép sạc iPhone ở tư thế thẳng đứng. Theo The Verge, Apple có thể khai tử bộ sạc do thiết kế cồng kềnh của nó.

Apple TV

Thay vì ra mắt TV, Apple phát triển TV box và nền tảng phát trực tuyến. Ảnh: Apple

Apple đã dành hơn một thập kỷ để phát triển một TV có độ phân giải siêu cao trước khi hủy dự án năm 2015. Theo Wall Street Journal, lý do là Apple cho rằng sẽ khó có thể tạo sự khác biệt cho sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh như Samsung. Thay vào đó, hãng chuyển sang làm TV box và nền tảng phát trực tuyến Apple TV+.

Apple Car

Ý tưởng xe tự lái của Apple dựa trên các bằng sáng chế của hãng. Ảnh: Macrumors

Project Titan với mục đích tạo một chiếc xe điện hoàn toàn tự động được cho là đã tiêu tốn của Apple 10 tỷ USD trong 10 năm phát triển, trước khi dự án bị hủy cuối tháng 2.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Apple đã vài lần thay đổi kế hoạch, hạ mục tiêu là chỉ phát triển xe điện hỗ trợ người lái chứ không tự động hoàn toàn, đồng thời cũng hoãn ngày ra mắt. Tim Cook, CEO Apple, cũng từng nói công ty coi khả năng tự hành của xe điện là công nghệ cốt lõi đáng để đầu tư khám phá.

Theo Forbes, việc Apple từ bỏ mục tiêu xe tự lái đã được dự báo trước. Thực tế, các công ty xe điện đang gặp khó khăn những tháng gần đây. Tuần trước, nhà sản xuất Rivian báo lỗ 5,4 tỷ USD trong quý IV/2023 dù bán ra số xe điện nhiều gấp đôi cùng kỳ 2022.

