6 quận huyện ở TP HCM bị cắt nước

Hàng chục nghìn hộ ở quận 7, 8, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ và TP Thủ Đức sẽ bị cắt nước trong đêm cuối tuần để bảo trì hệ thống tủ điện nhà máy nước.

Nước sẽ bị cắt trong 3 giờ, từ 23h ngày 18/2 đến 2h ngày 19/2. Trong đó, khu vực bị cắt nước toàn bộ gồm: quận 7, huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

Các địa bàn nước bị cắt một phần, gồm: quận 8 (phường: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9); TP Thủ Đức (phường: An Phú, Bình An, Bình Khánh, An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B và Khu Công nghệ cao); Bình Chánh (xã Bình Hưng và Phong Phú).

Nhà máy nước BOO Thủ Đức. Ảnh: CII

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), cho biết khi hệ thống cấp nước hoạt động lại, một số nơi xa nguồn có thể sẽ phục hồi chậm hơn dự kiến. Đơn vị sẽ điều tiết mạng lưới cấp nước, đồng thời tăng cường tiếp nước bằng xe bồn đến các nơi quan trọng bị ảnh hưởng.

Nhà máy nước BOO Thủ Đức khánh thành năm 2010 với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho gần một triệu người ở các quận huyện phía Đông và Nam của TP HCM. Công trình có trạm bơm nước thô công suất 315.000 m3/ngày; nhà máy nước xử lý nước công suất 300.000 m3/ngày; tuyến ống chuyển tải nước sạch chiều dài gần 26 km có đường kính từ D900 mm đến D2000 mm.

Gia Minh