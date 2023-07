6 phim 'Sex and the City' từ hay đến dở

Phần cuối loạt phim "Sex and the City" được đánh giá là hay nhất trong sáu mùa của series đình đám.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Theo chuyên trang điện ảnh Collider, Sex and the City là loạt phim miêu tả chân thực và thẳng thắn về tình dục và giới tính. "Series góp phần làm dòng phim truyền hình có thêm màu sắc tươi mới", trang này nhận định.

Collider xếp hạng sáu phần từ hay đến dở, dựa trên cách xây dựng kịch bản và diễn xuất.

1. Phần 6 (2003 - 2004)

Trailer 'Sex and the City 6' Trailer phim "Sex and the City 6". Video: HBO

Sex and the City đi đến hồi kết sau sáu mùa, khi các cô gái bước vào giai đoạn mới trong cuộc đời. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker đóng) hẹn hò nghệ sĩ người Nga Aleksandr Petrovsky (Mikhail Baryshnikov). Còn Miranda Hobbes (Cynthia Dixon) kết hôn với Steve Brady (David Eigenberg) và chuyển đến Brooklyn, Charlotte York (Kristin Davis) yêu Harry Goldenblatt (Evan Handler), nhận nuôi Lily. Còn Samantha Jones (Kim Cattrall) bắt đầu mối quan hệ với diễn viên trẻ Smith Jerrod (Jason Lewis).

Phần cuối cân bằng yếu tố hài kịch và chính kịch, mỗi diễn viên đều có cơ hội tỏa sáng. Trong đó, chuyển biến tâm lý lớn nhất thuộc về Charlotte, được biên kịch xây dựng triệt để. Kristin Davis hiểu rõ vai diễn, ứng biến phù hợp với tính cách của nhân vật.

2. Phần 4 (2001 - 2002)

Một cảnh trong tập "I Heart NY" ở mùa bốn "Sex and the City". Ảnh: HBO

Aidan quay lại với Carrie trong mùa bốn nhưng đột ngột chia tay ở những tập gần cuối, đẩy kịch tính lên cao. Ba cô gái còn lại có những tình tiết hấp dẫn trong câu chuyện của mỗi người: Charlotte đoàn tụ với người chồng đầu tiên, Trey MacDougal (Kyle MacLachlan), Miranda hỗ trợ Steve vượt qua căn bệnh ung thư, sau đó có bầu với anh ấy, còn Samantha yêu Richard Wright (James Remar).

Kim Cattrall tỏa sáng trong vai Samantha, hé lộ những câu chuyện mới để phát triển nhân vật, tạo điều kiện cho nhân vật người yêu của Samantha tìm hiểu sâu về tâm hồn của cô.

3. Phần 2 (1999)

Poster phim "Sex and the City 2". Ảnh: HBO

Câu chuyện về Carrie và Mr. Big trở lại trong năm thứ hai của Sex and the City. Phần này xoay quanh những trận cãi vã của cả hai, làm cho Carrie và Mr. Big phải nghĩ cách giải quyết mâu thuẫn để giữ vững mối quan hệ. Ở một nơi khác, Miranda tương tư Steve, Samantha chật vật suy nghĩ về quan điểm tình yêu. Còn Charlotte tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình.

Collider nhận xét phần hai khám phá nhiều tình huống nhạy cảm, tạo ra bước đột phá trong việc mô tả sự thân mật trong tình yêu.

4. Phần 3 (2000)

Cảnh phim 'Sex and the City 3' Trích đoạn tập 7 "Drama Queens" trong phim "Sex and the City 3". Video: HBO

Phần ba giới thiệu Aidan Shaw, người mang đến cho Carrie mối tình thứ hai, sau Mr. Big. Charlotte gặp gỡ, nhanh chóng kết hôn, rồi chia tay với bác sĩ Trey McDougal, trong khi mối quan hệ của Miranda và Steve phát triển, còn Samantha tiếp tục cuộc bận rộn của mình.

Trang Collider nói tác phẩm bắt đầu trở nên lan man, rời xa những cốt truyện thú vị ban đầu. Chương trình chỉ tập trung phát triển tình bạn của bốn cô gái, quên đi câu chuyện của những nhân vật phụ. Tuy nhiên, phần ba khai thác quá trình trưởng thành của các cô nàng, đi sâu vào tâm lý của Carrie, khẳng định tiềm năng của một trong những series đặc sắc nhất HBO.

5. Phần 1 (1998)

Carrie Bradshaw (trái, Sarah Jessica Parker đóng) và Mr. Big (Chris North) trong một cảnh phim "Sex and the City 1". Ảnh: HBO

Phần đầu thiết lập mâu thuẫn, vấn đề của mỗi nhân vật, gồm mối quan hệ độc hại của Carrie với Mr. Big, sự hoài nghi của Miranda, khát khao tìm người chồng lý tưởng của Charlotte và sự độc lập của Samantha. Nhiều vai phụ và khách mời xuất hiện trong phim, điều mà các phần sau bị lược bớt đi.

"Phần một có một số câu chuyện thiếu thuyết phục, khiến người xem cảm thấy khó xử, chưa quen với tiết tấu phim", cây bút David Caballero của trang Collider nói.

6. Phần 5 (2002)

Cảnh phim 'Sex and the City 5' Trích đoạn phim "Sex and the City 5". Video: HBO

Việc diễn viên Sarah Jessica Parker mang thai khiến mùa thứ năm bị rút ngắn còn tám tập, dẫn đến số lượng tập phim không đồng đều giữa các phần. Nội dung xoay quanh Carrie xuất bản cuốn sách của cô và bắt đầu mối tình với nhà văn Jack Berger (Ron Livingston). Miranda làm quen với chuyện làm mẹ, đồng thời hàn gắn tình cảm với Steve. Charlotte bắt đầu mối quan hệ với luật sư ly hôn Harry Goldenblatt. Samantha làm hòa với Richard, nhưng cả hai còn hoài nghi về nhau.

Phần năm có nhiều cốt truyện hấp dẫn nhưng tạo cảm giác gấp rút, do chỉ có tám tập. Collider nhận xét sự thay đổi về mặt tâm lý của Miranda sẽ tạo điều kiện cho những câu chuyện kịch tính hơn, nếu mùa này giữ nguyên thời lượng 18 tập. "Tuy nhiên, Sex and the City 5 là khúc dạo đầu hợp lý cho phần cuối của chương trình, đưa các nhân vật bước vào con đường riêng của mỗi người", trang này viết.

Quế Chi (theo Collider)