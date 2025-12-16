6 ôtô tông liên hoàn trên quốc lộ 1A, 2 người bị thương

Thanh HóaXe đầu kéo va chạm ôtô 5 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bỉm Sơn, gây tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện, làm 2 người bị thương, sáng 16/12.

Khoảng 7h, xe đầu kéo lưu thông hướng Nam Bắc trên quốc lộ 1A, khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông ở phường Bỉm Sơn thì tông trúng ôtô 5 chỗ đang dừng phía trước.

Xe Honda 5 chỗ vỡ nát sau cú tông của xe đầu kéo. Ảnh: Lam Sơn

Cú va chạm mạnh khiến ôtô 5 chỗ trượt dài, đâm vào đuôi xe tải đứng trước. Xe tải này tiếp tục bị đẩy lao lên, va chạm với một ôtô khác rồi quay ngang, tông vào phương tiện đang dừng ở làn bên cạnh.

Chưa dừng lại, ôtô bị va chạm tiếp tục bị lực đẩy lao lên phía trước, đâm vào một xe khác đang chờ đèn đỏ, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện.

Xe tải tông thêm hai xe con khác tại khu vực chờ đèn đỏ. Ảnh: Lam Sơn

Vụ việc làm nhiều xe hư hỏng nặng, trong đó ôtô 5 chỗ bị biến dạng phần đầu, đuôi và sườn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe này có 2 người, đều bị thương nhẹ.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng khiến quốc lộ 1A qua phường Bỉm Sơn ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Lê Hoàng