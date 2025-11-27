6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương

Tây NinhSáu ôtô va chạm liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Trung Lương trưa 27/11 khiến nhiều xe hư hỏng nặng, giao thông ùn ứ kéo dài.

Khoảng 12h, xe đầu kéo rơ moóc biển số Cần Thơ chở sắt chạy hướng về miền Tây. Khi đến đoạn qua xã Bến Lức, tỉnh Long An, ôtô bất ngờ tông vào xe chạy phía trước, gây ra chuỗi tai nạn liên hoàn với 4 xe khác.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Thịnh Tiến

Tại hiện trường, xe tải, hai ôtô 5 chỗ cùng ôtô 7 chỗ bị kẹp giữa xe đầu kéo và ôtô khách 16 chỗ. Phần đầu, đuôi các phương tiện dúm dó, hư hại nặng, nhiều mảnh vỡ rơi xuống đường. Ôtô tải bị tông mạnh phần đầu gác lên dải phân cách, thân và đuôi kẹt giữa hai xe khác.

Vụ tai nạn khiến cao tốc ùn ứ kéo dài nhiều km. Ảnh: Thịnh Tiến

Vụ tai nạn không gây thương vong, nhưng các ôtô gặp nạn chắn một làn gần dải phân cách, xe phải di chuyển ở làn còn lại, gây ùn tắc nhiều km.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài 50 km, quy mô bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, đưa vào khai thác từ năm 2010. Sau hơn 12 năm hoạt động, lưu lượng tăng cao khiến tuyến thường xuyên ùn tắc, tai nạn; hiện dự án nâng cấp, mở rộng đã được phê duyệt.

Nam An