6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Trung Lương

Tây Ninh6 ôtô đang chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương xảy ra va chạm liên hoàn khiến các xe hư hỏng, cao tốc ùn ứ nhiều km, tối 23/1.

Hơn 18h, ôtô 7 chỗ đang chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng về TP HCM. Khi qua địa phận thuộc xã Bình Đức (huyện Bến Lức, Long An cũ), ôtô xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều phía sau.

Sau tai nạn bất ngờ, xe tải cùng hai ôtô 5 chỗ và ôtô bán tải chạy phía sau không xử lý kịp tiếp tục va chạm liên hoàn.

Hiện trường 6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc. Ảnh: Thịnh Tiến

Tai nạn không gây thương vong, song khiến phần đầu, đuôi các xe hư hỏng. Do các ôtô bị nạn nằm chiếm hết làn số 1 sát dải phân cách, các xe khác di chuyển chậm ở làn số 2 làm, cao tốc ùn ứ nhiều km.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đưa các xe bị nạn ra khỏi khu vực. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương dài 50 km, quy mô bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, đưa vào khai thác từ năm 2010. Sau hơn 12 năm hoạt động, lưu lượng tăng cao khiến tuyến thường xuyên ùn tắc, tai nạn. Dự án nâng cấp, mở rộng đường huyết mạch miền Tây đã triển cuối tháng trước.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương. Đồ họa: Đăng Hiếu

