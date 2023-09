6 nuối tiếc của những người đã ly hôn

Không biết cách giao tiếp, không thể hiện tình cảm nhiều hơn, lúc nào cũng muốn chứng minh mình đúng là những sai lầm đã giết chết hôn nhân.

Khi kết hôn, mọi người đều mong muốn một tương lai tươi sáng và ở trọn đời bên mình người yêu thương. Dù vậy, khoảng 40% đến 50% cặp vợ chồng Mỹ đã thay đổi trên hành trình ấy và chia tay nhau.

Nhiều người cảm thấy nuối tiếc khi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Nếu có thể quay trở lại, họ sẽ muốn hành xử khác đi để giữ một gia đình trọn vẹn.

Học cách giao tiếp hiệu quả hơn

Mark Joseph, nhà sáng lập trang tư vấn làm cha mẹ Parentalqueries.com, cho rằng giao tiếp hiệu quả là nền tảng và chìa khóa của một mối quan hệ không tranh cãi. Nó giúp các cặp đôi bày tỏ suy nghĩ, cảm giác rõ ràng, củng cố sự thấu hiểu, tử tế và tôn trọng. Nếu cả hai cá nhân không chia sẻ suy nghĩ và cảm giác của mình, nó dẫn đến mất lòng tin và thấu hiểu, rất khó để giải quyết xung đột.

Thực sự lắng nghe đối phương, đồng thời nói lên nhu cầu riêng theo một cách lành mạnh khó hơn mọi người vẫn tưởng tượng. Nếu không làm được, mối quan hệ có thể chấm dứt.

Thể hiện tình cảm nhiều hơn

Sau khi chia tay, nhiều người chia sẻ nuối tiếc vì không thể hiện tình cảm và sự cảm kích với vợ (chồng) nhiều hơn. Cảm giác yêu và được yêu là điều ai cũng mong muốn trong một quan hệ, nhưng không may có những người không dành sự quan tâm đúng mức mà đối phương xứng đáng được hưởng.

"Khi vợ (chồng) cảm thấy mình là người cuối cùng được chú ý, sự oán giận hình thành và giết chết bất kỳ cơ hội thân mật nào", Monica Tanner, một chuyên gia về các mối quan hệ, phụ trách kênh Secrets of Happily Ever After, chia sẻ.

Không tỏ ra mình luôn đúng

Trong video "Tôi làm xáo trộn cuộc hôn nhân của mình như thế nào", chuyên gia hôn nhân Jennifer Hurvitz (Mỹ) cho biết một trong những điều cô muốn thay đổi là không hiếu thắng. Cô khuyên mọi người nên đặt mình vào góc nhìn của đối phương. "Thay vì cố gắng chứng minh mình luôn đúng, hãy lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu băn khoăn ai mới là người đúng, bạn đang thua cuộc", chuyên gia nói.

Sự hiếu thắng sẽ tạo ra khoảng cách lớn giữa hai người. Khi muốn mình là người lúc nào cũng đúng, bạn không cho phép một quan điểm hay góc nhìn khác. Bác bỏ ý kiến của đối phương khiến họ cảm thấy vô giá trị, dẫn đến sự mất cân bằng và cuối cùng đối phương sẽ không muốn thân mật hay chia sẻ bất kỳ điều gì nữa, theo Fiona Eckersley, chuyên gia về các mối quan hệ nói.

Dừng việc chỉ trích

Đổ lỗi cho vợ (chồng) vì sự bất hạnh hay các vấn đề của mình là cách nhanh nhất để chôn vùi một mối quan hệ. Trong video, Hurvitz cũng nhắc đến đổ lỗi là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân của cô tan vỡ. "Tôi ước gì mình tập trung vào những gì mình đã làm sai. Lỗi của ai không quan trọng. Ai là người ném khăn trên sàn có quan trọng không? Không, đừng để chiếc khăn hủy hoại toàn bộ hôn nhân".

Hiểu tác động của ngôn ngữ tình yêu

Lucy Cerezo, TikToker có hơn 4,4 triệu người theo dõi, chia sẻ những lý do khiến hai vợ chồng cô ly hôn. Một trong số đó là không tìm hiểu ngôn ngữ tình yêu của đối phương. Chồng cũ của cô xem tặng quà là ngôn ngữ tình yêu, nhưng cô thì không. "Có sự mất kết nối lớn vì tôi kỳ vọng anh ấy sẽ làm những điều gì cho tôi và khi anh ấy không làm, tôi nghĩ anh ấy không yêu tôi".

Nói về nhu cầu của mình với đối phương là điều bạn nên làm một cách thoải mái. Hiểu ngôn ngữ tình yêu có thể là công cụ giúp "nửa kia" cảm thấy được quan tâm, yêu thương.

Biết ơn sự nỗ lực của đối phương

Nên trân trọng vai trò và nỗ lực mà đối phương đã dành cho cuộc sống gia đình, dù đó là đưa đón con đi học hay đưa bạn đi làm hàng ngày. Sự biết ơn giúp đối tác cảm thấy được công nhận.

Sai lầm nhiều người mắc phải là thường đánh giá quá cao công việc của mình nhưng lại bỏ qua công sức của người khác.

Huy Phương (Theo Bestlife)