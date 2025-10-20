6 người nhập viện nghi ngộ độc rượu

Nghệ AnSáu người đàn ông ở xã Sơn Lâm tím tái, khó thở và buồn nôn sau khi uống rượu ngâm rễ cây, được đưa vào viện cấp cứu.

Trưa 19/10, năm người mang theo rượu ngâm thân và rễ cây rừng đến nhà ông Nguyễn Văn Trinh, 52 tuổi, trú bản Tân Lâm, xã Sơn Lâm (trước đây thuộc huyện Thanh Chương) ăn uống. Sau khi uống mỗi người khoảng 6 ly rượu, ông Trinh có dấu hiệu tím tái, khó thở rồi ngã từ trên ghế xuống. Vài phút sau, năm người còn lại có biểu hiện tương tự, theo lãnh đạo xã Sơn Lâm.

Các bình rượu ngâm được sử dụng trong cuộc nhậu tại nhà ông Trinh đã được niêm phong. Ảnh: Hùng Lê

Các nạn nhân được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cấp cứu. Bác sĩ ghi nhận họ có chung triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do rượu. Bốn người phải thở máy, hai người còn lại triệu chứng nhẹ hơn. Tối cùng ngày, cả 6 bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh .

Công an đã lấy mẫu rượu nhóm người này uống để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng các loại thực vật không rõ nguồn gốc; không uống rượu ngâm với lá, rễ cây hoặc phủ tạng động vật. Khi có triệu chứng ngộ độc như nôn, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, hôn mê, co giật hoặc mất ý thức, cần tới cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời.

Đức Hùng