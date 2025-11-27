6 người nguy kịch sau bữa cơm nấu bằng acid

Ấn Độ6 người trong gia đình ông Santu Sanyasi nguy kịch sau khi người thân dùng can acid để nấu cơm và cà ri vì tưởng nhầm là nước.

Sự việc xảy ra tại thành phố Ghatal, bang Tây Bengal, hôm 23/11, Samaa TV đưa tin. 6 nạn nhân, trong đó có hai trẻ em, hiện được điều trị tích cực tại Bệnh viện SSKM ở Kolkata sau khi chuyển tuyến từ cơ sở y tế địa phương. Các bác sĩ đánh giá tình trạng của họ rất nghiêm trọng do tổn thương nội tạng sâu.

Ảnh minh họa: Daily Meal

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy gia đình ông Sanyasi, chủ hộ, có nghề chế tác liên quan đến đồng và bạc nên thường xuyên tích trữ acid trong nhà. Hôm xảy ra sự việc, một người họ hàng đến chơi đã nhầm lẫn can chứa hóa chất này với nước sạch, dùng để vo gạo và nấu cà ri thết đãi cả nhà.

Ngay sau bữa ăn, 6 thành viên xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội và nôn mửa liên tục. Gia đình lập tức đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Ghatal cấp cứu. Tại đây, đội ngũ y tế xác định họ bị ngộ độc acid nặng, vượt quá khả năng xử lý của tuyến dưới nên đã chuyển viện khẩn cấp lên Kolkata.

Cơ quan chức năng đang xem xét hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. Dù nhận định ban đầu nghiêng về tai nạn sinh hoạt do bất cẩn, cảnh sát vẫn mở rộng hướng điều tra để xác minh liệu có yếu tố cố ý hãm hại nhằm vào gia đình ông Sanyasi hay không.

Sự việc khiến chính quyền địa phương phải phát cảnh báo khẩn về an toàn hóa chất trong khu dân cư. Các quan chức đang rà soát quy định lưu trữ vật liệu nguy hiểm tại hộ gia đình, đặc biệt là những nơi có nghề thủ công truyền thống sử dụng hóa chất, nhằm ngăn chặn tai nạn tương tự.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, nuốt phải acid có thể dẫn đến thủng dạ dày, xuất huyết nội tạng ồ ạt. Nạn nhân sống sót thường chịu di chứng nặng nề như sẹo co rút thực quản vĩnh viễn. MSD Manual thống kê khoảng 80% ca nuốt phải chất ăn mòn trên thế giới là trẻ nhỏ do vô tình, trong khi người lớn thường liên quan đến ý định tự tử hoặc tai nạn lao động với hóa chất nồng độ cao.

Bình Minh (Theo Samaa TV, India Today)