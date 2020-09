6 người ngộ độc pate Minh Chay được dùng thuốc giải độc

10 lọ thuốc giải độc botulinum được WHO tài trợ đã được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, điều phối 6 lọ cho 6 bệnh nhân đang điều trị.

Số thuốc này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa từ Thụy Sĩ về để cứu người bị ngộ độc botulinum do ăn pate Minh Chay. Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, làm đầu mối tiếp nhận. Ngày 13/9, Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn các bệnh viện nhằm điều phối thuốc. 6 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Nhiệt đới TP HCM, Khánh Hòa và Đồng Nai, được dùng thuốc giải độc. Họ đều phải thở máy dài ngày, ngộ độc sau ăn pate Minh Chay đã lâu song không có thuốc giải độc.

4 lọ thuốc còn lại được Bệnh viện Bạch Mai dự trù cho các bệnh nhân sắp tới.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, thuốc giải độc botulinum có tác dụng ngay trong tuần đầu tiên nhiễm độc. Các bệnh nhân ngộ độc đã lâu, nay dùng thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, giảm thời gian thở máy, rút ngắn thời gian điều trị, không còn hiệu quả giải độc.

Việt Nam chưa từng ghi nhận ca ngộ độc botulinum, do vậy không dự trữ thuốc giải độc hay huyết thanh kháng độc. Hiện các thuốc giải độc có trong nước do WHO tài trợ.

Đến nay, ghi nhận 16 bệnh nhân ngộ độc botulinum sau ăn pate Minh Chay nhập viện điều trị. Bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Quảng Nam. Hầu hết họ đều tình trạng nặng, liệt cơ, suy hô hấp, phải thở máy dài ngày. Hiện một số ca điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy qua giai đoạn nguy kịch, được đưa về bệnh viện địa phương điều trị tiếp, như hai ca ở bệnh viện Đồng Nai, hai ca ở bệnh viện Khánh Hòa...

Trong số bệnh nhân, chỉ hai người điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai là được dùng thuốc giải độc botulinum từ cuối tháng 8. Khi ấy, các bác sĩ Bạch Mai được Bộ Y tế và WHO hỗ trợ mua thuốc giải độc từ Thái Lan với giá 8.000 USD một lọ. Hiện sức khỏe hai bệnh nhân này đã cải thiện, song vẫn cần thêm nhiều tháng để phục hồi hoàn toàn.

14 bệnh nhân khác được điều trị bằng phương pháp thay huyết tương, lọc máu, thở máy, tăng cường dinh dưỡng, bổ sung vitamin nhóm B, tập vật lý trị liệu, tiến độ hồi phục chậm.

Chùm ca ngộ độc botulinum sau ăn pate Minh Chay đầu tiên do Bệnh viện Bạch Mai phát hiện, báo cáo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vào ngày 19/8. Các xét nghiệm sau đó cho thấy pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc cho người ăn. Ngày 29/8 Cục An toàn Thực phẩm phát cảnh báo khẩn, thu hồi pate Minh Chay và các sản phẩm cùng nhà sản xuất.

Botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh, gây liệt mềm ở người, sinh ra từ vi khuẩn kỵ khí Clostridium botulinum trong môi trường đóng kín như thức ăn đóng hộp, chai, lọ...

Hai lọ thuốc giải độc botulinum đầu tiên được Bệnh viện Bạch Mai mua từ Thái Lan. Ảnh: Chi Lê

Chi Lê