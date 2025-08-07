6 người đánh hội đồng nam thanh niên, cướp xe

Đồng NaiNhóm Thạch Minh Huy, 19 tuổi, khai giả vờ hỏi đường nam thanh niên rồi bất ngờ xông vào đánh, cướp xe máy tẩu thoát.

Ngày 7/8, Huy, 19 tuổi, cùng 4 đồng phạm bị Công an xã Xuân Bắc tạm giữ để điều tra hành vi Cướp tài sản, đồng thời truy bắt Giang Hữu Nhân, 18 tuổi, nghi can còn lại.

Nhóm cướp cùng tang vật cướp được. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, rạng sáng 5/8, anh Phú, 19 tuổi, đỗ xe máy nói chuyện với 2 người bạn bên đường liên xã, trước một nhà nghỉ ở ấp 1A, xã Xuân Bắc. Một lúc sau Huy và 5 đồng phạm đi trên xe 2 máy đến, giả vờ hỏi đường.

Trong lúc nói chuyện, nhóm Huy bất ngờ gây sự rồi lao vào đánh hội đồng khiến anh Phú và các bạn phải tháo chạy. Huy và đồng phạm lấy xe máy của Phú, tăng ga tẩu thoát.

Nhận trình báo, Công an xã Xuân Bắc đã tìm thấy nhóm Huy, thu hồi tang vật. Những nghi phạm thừa nhận đã lên kế hoạch cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Phước Tuấn