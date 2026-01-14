6 người cụt tay, hỏng mắt sau khi tự chế pháo

Hà NộiBệnh viện Việt Đức tiếp nhận 6 ca đa chấn thương nghiêm trọng do pháo tự chế trong tuần qua, hầu hết nạn nhân phải chịu cảnh tàn phế suốt đời như cụt tay, hỏng mắt dù bác sĩ đã nỗ lực cứu sống.

Hôm 14/1, PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, cho biết trong số các bệnh nhân nhập viện tuần giáp Tết này là thiếu niên 15 tuổi tại Thái Nguyên. Tai nạn khi tự chế pháo khiến em nhập viện trong tình trạng dập nát hoàn toàn hai cẳng bàn tay, bỏng nặng vùng mặt, cẳng chân và thành ngực trước. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để xử lý những tổn thương đe dọa trực tiếp tính mạng bệnh nhân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân gặp tai nạn pháo nổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Một trường hợp nặng khác là người đàn ông 31 tuổi ở Hưng Yên, chuyển tuyến trong tình trạng vỡ sọ não hở, tụ máu màng cứng và dập nát cấu trúc hàm mặt. Sức công phá của quả pháo khiến anh gãy xương hàm, gò má, mũi và tổn thương nghiêm trọng cả hai mắt.

PGS Thùy nhận định tai nạn pháo nổ luôn gây ra những thương tổn tàn khốc và diễn biến cực nhanh. Nạn nhân thường nhập viện khi đã sốc chấn thương, mất máu cấp và suy hô hấp, buộc êkíp trực phải hồi sức và phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Dù các bác sĩ nỗ lực bảo tồn tối đa chức năng bộ phận cơ thể, kiểm soát nhiễm trùng và cứu sống người bệnh, di chứng để lại vẫn rất nặng nề. Phần lớn bệnh nhân phải chấp nhận cuộc sống mới với cơ thể không còn lành lặn, mang các dị tật vĩnh viễn như cụt chi hoặc mù lòa.

Công tác chẩn đoán và điều trị còn gặp khó khăn do bệnh nhân hoặc người nhà thường che giấu nguyên nhân thực sự. Lo ngại trách nhiệm pháp lý vì hành vi chế tạo, tàng trữ pháo nổ là vi phạm pháp luật, nhiều người khai báo vết thương do nổ bình gas mini. Tuy nhiên, các bác sĩ dễ dàng nhận diện sự thật thông qua đặc điểm lâm sàng như mức độ tàn phá của vết thương vượt xa tai nạn sinh hoạt thông thường, trên cơ thể bệnh nhân còn vương lại nhiều dị vật và bụi đen đặc trưng của thuốc pháo. Sự thiếu trung thực này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến phác đồ xử trí ban đầu cũng như công tác thống kê, cảnh báo dịch tễ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần giám sát chặt chẽ con em mình, tuyệt đối không thử nghiệm chế tạo pháo dưới mọi hình thức để tránh những tai nạn thảm khốc, biến ngày vui sum họp thành bi kịch trọn đời.

Lê Nga