6 nghi phạm bị bắt vì tiếp tay nhân viên ngân hàng lừa nhiều người

An GiangNguyễn Phước Tự cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc tiếp tay nhân viên ngân hàng, giả cần tiền đáo hạn, lừa nhiều người cho vay chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Ngày 19/11, Tự, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Văn Tùng Em, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh (37-53 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với vai trò chủ mưu, trước đó Phạm Hữu Tính, 41 tuổi, cán bộ ngân hàng Nam Á chi nhánh huyện Châu Phú (cũ) bị bắt về cùng tội danh.

Nguyễn Văn Tùng Em, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Hồng Đức (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, giữa năm ngoái, Tự và các bị can được Phạm Hữu Tính thuê đóng giả người cần tiền đáo hạn khoản vay, tiếp cận những người cho vay để tạo lòng tin. Cả nhóm hứa hẹn khi được ngân hàng giải ngân sẽ trả ngay tiền gốc và lãi.

Vì được Tính giới thiệu 6 người này đến vay, nên hàng loạt người tin tưởng, cho vay 6,9 tỷ đồng.

Khi nhận được tiền, nhóm Tự chuyển hết cho Tính.

Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Phước Tự, Trương Anh Tuấn (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Do nợ nần, Tính đã chiếm đoạt hết số tiền kể trên.

Ngọc Tài - Tiến Tầm