6 ngày bị bắt cóc 'khó tin' của người mẫu gợi cảm

Nữ mẫu người Anh Chloe Ayling bị dụ đến Italy chụp hình, bắt làm con tin để đòi tiền chuộc nhưng bất ngờ được thả khiến nhiều người hoài nghi câu chuyện.

Chloe Ayling sinh năm 1997 ở thị trấn Coulsdon, phía nam London. Sau khi ký hợp đồng với công ty người mẫu Supermodel Agency của quản lý Phil Green, Chloe bắt đầu nhận được các hợp đồng quốc tế, hứa hẹn sự nghiệp thăng tiến.

Ngày 11/7/2017, Chloe được quản lý sắp xếp đến Milan chụp hình. Nhưng khi bước vào studio, cô bị một người đeo găng tay đen bịt miệng, một người khác đội mũ trùm đầu tiêm ketamine cho cô để gây mê.

Chloe tỉnh dậy trong cốp xe, cổ tay và mắt cá chân bị còng, miệng bị dán băng dính. Cô bị lột quần áo, trên người chỉ còn bộ bodysuit và đôi tất, cơ thể cuộn trong túi du lịch và chỉ có thể thở qua một lỗ nhỏ.

Mô phỏng tư thế của Chloe Ayling khi bị nhét trong túi du lịch. Ảnh: Polizia di Stato

Nhóm bắt cóc lái xe hai tiếng đồng hồ đưa Chloe đến Borgiallo, Turin.

6 ngày bị giam cầm

Tại trang trại hẻo lánh, nằm khuất trong những ngọn đồi đầy sói, kẻ bắt cóc tự nhận là sát thủ được đào tạo bài bản có biệt danh "MD", thuộc băng đảng buôn người quốc tế "Cái Chết Đen".

Hắn nói với Chloe rằng trong 5 năm qua đã kiếm được hơn 11 triệu bảng Anh nhờ bán phụ nữ trẻ đến các nước Ả Rập. "Ít nhất ba người bị bán mỗi tuần, và khi người mua chán họ, họ sẽ bị bán lại cho người khác. Khi không ai còn hứng thú, họ sẽ bị ném cho hổ ăn thịt", Chloe kể lại lời kẻ bắt cóc.

Mẹ Chloe đã báo động cho quản lý khi con gái không trở về nhà từ Milan vào ngày dự kiến ban đầu. Sáng 12/7, Phil nhận được một email từ "MD", yêu cầu khoản tiền chuộc 300.000 euro. Hắn nói nếu không chuyển tiền, Chloe sẽ bị đưa ra bán đấu giá trên web đen và bị bán làm nô lệ tình dục. "MD" giới thiệu là thành viên của tổ chức "Cái Chết Đen".

Không có số tiền lớn như vậy, Phil nhanh chóng liên lạc với lãnh sự quán Anh ở Milan để báo cáo vụ mất tích của Chloe và email ông nhận được, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Italy để đưa Chloe trở về an toàn.

Cảnh sát Italy đã đến địa chỉ "studio" ở Milan mà Chloe được cung cấp, phát hiện đó không phải là studio chụp ảnh và tìm thấy một số quần áo của cô.

Trong khi đó, Chloe bị còng tay vào một chiếc tủ ngăn kéo và ngủ trên sàn nhà ở trang trại. "Tôi chấp nhận rằng mình sẽ chết, vì tôi không thể làm gì được", cô nhớ lại. Chloe không khóc hay la hét và "cảm thấy luôn phải cẩn trọng từng lời nói".

Tia hy vọng le lói xuất hiện khi Chloe nhận thấy ánh mắt "MD" nhìn mình. Quyết định nhanh chóng, Chloe nói với hắn rằng nếu cô được trả tự do, họ có thể ở bên nhau. "MD" bắt đầu đối xử với cô khác đi, mời ngủ chung giường, nhưng họ không quan hệ tình dục.

Ngày 16/7, Chloe được "MD" cho ăn pizza và trái cây. Đây là lần đầu tiên cô ăn vì trước đó luôn lo sợ bị đầu độc. Sau đó, cô được hắn đưa đi mua giày vào vì giày của cô đã bị lấy mất.

Sau đó, khi trả lời báo chí, Chloe cho biết không tìm kiếm sự giúp đỡ khi đi mua sắm vì đã bị tẩy não, tin rằng "MD" là người duy nhất trong băng nhóm có thể giúp cô trốn thoát khỏi Italy an toàn. Chloe nói đã bị lừa tin rằng hắn là chìa khóa giúp cô thoát khỏi nhóm Cái Chết Đen.

Nơi Chloe Ayling bị giam cầm trong 6 ngày ở Turin, Italy. Ảnh: Sun

Ngày 17/7, "MD" lái xe đưa Chloe đến lãnh sự quán Anh tại Milan, kèm một danh sách điều kiện để được thả, trong đó có việc cô phải dừng mọi cuộc điều tra và tự trả tiền chuộc là 50.000 USD.

Chloe kể rằng kế hoạch ban đầu của "MD" là thả cô xuống cách lãnh sự quán 20 phút để tránh camera ghi hình. Họ đến nơi hai tiếng trước khi lãnh sự quán mở cửa nên đã thay đổi kế hoạch.

"Anh ta không muốn để tôi một mình nên chúng tôi đã đến quán cà phê cạnh đó. Tôi hiểu tại sao mọi người lại thấy chuyện đó kỳ lạ. Nhưng trong mắt tôi, anh ta chính là người đã cứu tôi", Chloe giải thích. Cô cho rằng "MD" thấy thương hại sau khi cô nói có một con trai 2 tuổi.

Khi lãnh sự quán mở cửa, Chloe bước vào và nói bị bắt cóc. "MD" đứng bên cạnh, giả vờ là một "người bạn".

Lời khai quanh co của kẻ bắt cóc

Cảnh sát tìm thấy dấu vết của thuốc trong tóc Chloe và một vết mũi tiêm trên da.

Dù đã ra ngoài, Chloe vẫn không thấy an toàn, đặc biệt là khi "MD" thuyết phục cô tin rằng "Cái Chết Đen" có thể vẫn tiếp tục truy đuổi. Chloe nói với cảnh sát: "Tôi rất sợ hãi cho tính mạng của mình, đặc biệt là vì tôi đã kể cho các anh những điều này, hắn nói rằng có 10.000 thành viên ở châu Âu".

Cảnh sát nhanh chóng điều tra ra "MD" là Lukasz Herba, lập trình viên máy tính 30 tuổi, người gốc Ba Lan và sống ở Anh. Anh trai Lukasz là Michał Herba, nhân viên hậu cần 36 tuổi ở Anh, đóng vai trò hỗ trợ. Không hề có băng đảng tội phạm quốc tế nào.

Lukasz bị bắt vào ngày 18/7, một ngày sau khi thả Chloe. Michal bị bắt vào ngày 16/8 tại Anh và sau đó bị dẫn độ về Italy.

Lukasz khai với cảnh sát rằng được nhóm người Romania trả 500.000 bảng Anh để đóng giả làm nhiếp ảnh gia gặp Chloe, không hề biết về kế hoạch bắt cóc.

Tại thời điểm khác, Lukasz thay đổi lời khai, nói bị bệnh bạch cầu và thực hiện vụ bắt cóc để trả tiền viện phí. Hắn thừa nhận là kẻ bắt cóc duy nhất, với sự giúp đỡ của anh trai.

Tuy nhiên sau đó, Lukasz lại khai rằng đã yêu Chloe, cả hai cùng dàn dựng vụ bắt cóc để giúp cô giảm bớt khó khăn tài chính sau khi sinh con.

Lukasz tuyên bố Chloe muốn nâng cao danh tiếng nhằm thu hút thêm người theo dõi trên trang Facebook trả phí, nơi cô đăng tải những bức ảnh "gợi cảm" để kiếm tiền. Hắn kể họ quen nhau từ trước qua mạng xã hội.

Trong một tuyên bố trước tòa, Lukasz cho biết: "Tôi chưa bao giờ làm hại cô ấy hay có hành vi bạo lực... Tôi yêu cô ấy, và tôi tin rằng một khi danh tiếng của cô ấy tăng lên, cô ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi và chúng tôi có thể chia nhau tiền".

Tháng 6/2018, Lukasz bị kết tội bắt cóc và nhận án 16 năm 9 tháng tù. Bản án sau đó được giảm còn hơn 12 năm. Michal bị kết án 16 năm 8 tháng tù nhưng sau khi kháng cáo, bản án được giảm còn 5 năm 8 tháng. Anh ta được thả tự do vào năm 2022.

"Tôi nghĩ anh ta đáng lẽ phải ngồi tù lâu hơn nhiều. Việc họ vẫn muốn bịa đặt và trốn tránh trách nhiệm về những gì đã làm càng khiến tôi khó chịu hơn", Chloe nói về Michal vào tháng 8/2024. Theo Chloe, lượng bằng chứng khổng lồ tại tòa và việc Lukasz liên tục thay đổi lời khai cho thấy cô không hề liên quan đến âm mưu này.

Chống chọi sự hoài nghi

Lời kể của Chloe về những gì đã xảy ra không hề bị chính quyền Italy nghi ngờ. Sau một tháng điều tra, cô được phép bay về Anh. Kế hoạch của cô là giữ im lặng vì thấy xấu hổ.

Nhưng khi những chi tiết về vụ án được truyền thông hé lộ, Chloe không lường trước được việc phải đối mặt với sự hoài nghi của công chúng rằng cô bịa chuyện để nổi tiếng.

Một số người khó chấp nhận vài chi tiết trong câu chuyện của Chloe, như việc tại sao cô lại nắm tay Lukasz khi đi mua giày, làm thế nào hắn giải thoát cho cô mà không cần sự can thiệp của cảnh sát. Những người khác chỉ ra rằng Chloe không hề cố gắng chạy trốn, ngay cả khi bị bỏ mặc không có người canh gác.

Trở về nhà ở Coulsdon, Chloe mặc áo ba lỗ trắng và quần shorts xanh, mỉm cười rạng rỡ tạo dáng trước ống kính. Cô đọc bản tuyên bố bày tỏ đã may mắn sống sót sau khi bị bắt làm con tin 6 ngày ở Italy: "Tôi sợ hãi cho tính mạng của mình từng giây, từng phút, từng giờ".

Nhưng cách cô mặc, nói chuyện, biểu cảm bình tĩnh bị đem ra mổ xẻ tỉ mỉ, được cho là không phù hợp với hình ảnh một con tin bị tổn thương tâm lý.

Chloe Ayling xuất hiện tươi tắn trước truyền thông sau khi trở về nhà. Ảnh: Sun

Đáp lại, Chloe giải thích rằng đã được tự do ở Italy ba tuần trước khi trở về Anh. Thời gian trước, cô khóc gần như mỗi ngày, bị hoang tưởng đến nỗi không dám rời khỏi phòng và thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng khi được đoàn tụ với gia đình, cô rất hạnh phúc và không còn sợ hãi vì biết rằng "Cái Chết Đen" không truy đuổi cô.

Chloe tin rằng nếu cô không phải người mẫu, phản ứng của công chúng sẽ không như vậy. "Cách ăn mặc, hành động hay biểu lộ cảm xúc của nạn nhân không nên là lý do để không tin họ", Chloe khẳng định.

Trong tự truyện Kidnapped: The Untold Story of My Abduction, Chloe giải thích thêm rằng phản ứng tiêu cực mà cô nhận được có thể bắt nguồn từ việc không thể diễn đạt cảm xúc một cách đầy đủ. Cô nhớ lại thời thơ ấu bị la mắng vì cười trong lúc bị kỷ luật. Ở tuổi trưởng thành, mọi người thường nhận xét về "giọng nói đều đều" của cô và hỏi có tiêm botox không vì "không có biểu cảm trên khuôn mặt".

Đầu 2025, Chloe đi khám tâm lý và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Điều này giúp cô hiểu rõ hơn về phản ứng khác biệt của mình. "Tôi mong mọi người đừng phán xét những gì họ không hiểu. Nạn nhân không nhất thiết phải phù hợp với khuôn mẫu lý tưởng của bạn", Chloe nói.

Trong bộ phim tài liệu gần đây, Chloe nói thêm rằng việc không được tin tưởng đã gây tổn hại đáng kể đến tâm lý của cô. "Hậu quả ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn cả vụ bắt cóc", Chloe chia sẻ.

Chloe Ayling, 28 tuổi, thu hút người hâm mộ trên Instagram, OnlyFans vì hình ảnh gợi cảm. Ảnh: Channel5

Chloe hiện vẫn tiếp tục làm người mẫu. Cô thẳng thắn thừa nhận đã kiếm tiền từ câu chuyện của mình, xuất hiện trong chương trình thực tế Celebrity Big Brother và phát hành tự truyện vào năm 2018. Cô cũng tham gia các chương trình truyền hình như This Morning, Good Morning Britain để kể về những gì đã trải qua. Tuy nhiên, Chloe khẳng định mục tiêu chính của cô là nói lên sự thật để bác bỏ các giả thuyết.

Tuệ Anh (theo BBC, Metro, Cosmopolitan)