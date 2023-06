6 năm làm mentor FUNiX của chuyên gia tư vấn quốc tế

Anh Lưu Quang Tiến, chuyên gia của công ty Tư vấn Quốc tế ECCI coi thành công của học viên là động lực, nguồn năng lượng để tiếp tục cống hiến cho 'trường mây'.

Yêu thích công nghệ, dù có xuất phát điểm là sinh viên chuyên ngữ và tiếp xúc với máy tính còn tương đối hạn chế, anh Lưu Quang Tiến đã quyết tâm chuyển sang ngành công nghệ thông tin. Anh dành nhiều thời gian để học lập trình và kiến thức IT với sự hứng khởi cho một lĩnh vực mới mẻ.

Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, anh Tiến tham gia ngành công nghệ thông tin và trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau trước khi trở thành chuyên gia tư vấn của ECCI. Công việc của anh là tham gia vào quá trình vận hành của ban quản lý dự án tại các công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam, Philippines và Singapore.

Đầu năm 2017, thông qua một bài viết trên Facebook của Founder FUNiX - anh Nguyễn Thành Nam, anh Tiến lần đầu biết tới mô hình giáo dục trực tuyến FUNiX. Cách học online này có sự hướng dẫn của mentor (cố vấn chuyên môn) trên giáo trình quốc tế online chất lượng. Nhận thấy đây là một mô hình đào tạo CNTT thú vị, mới mẻ và mang lại lợi ích cho học viên, lại sẵn có niềm đam mê chia sẻ kiến thức cùng nhiều năm kinh nghiệm trong ngành IT, anh Tiến trở thành mentor tại "trường mây".

Anh Lưu Quang Tiến trở thành mentor vì yêu thích việc chia sẻ kiến thức cho người học IT. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng phần mềm, việc trở thành mentor giúp anh Tiến thỏa mãn đam mê dạy học, dìu dắt và hỗ trợ cho những học viên mới còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong ngành. Thông qua mỗi phiên hỏi đáp, review tiến độ, anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều học viên với độ tuổi, hoàn cảnh sống, nền tảng kiến thức khác nhau.

Kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 6 năm làm nghề của anh Tiến là một lần hỗ trợ học viên vào lúc một giờ sáng. Dù đã khá mệt và buồn ngủ sau một ngày dài làm việc nhưng học viên hỏi bài rất hăng say, quyết tâm để hoàn thành bài học. Trước sự nỗ lực của học viên, nam mentor tiếp tục giải thích, chia sẻ kiến thức đến khi bạn hiểu rõ vấn đề. "Chỉ cần học viên nỗ lực, mentor sẵn sàng đồng hành cùng các bạn thực hiện mục tiêu đã đề ra", anh Tiến chia sẻ.

Với một số học viên quan tâm nhiều đến điểm số hơn kiến thức, anh Tiến cảm thấy buồn và có phần tiếc nuối vì các bạn chưa nhận ra giá trị thực tế của việc học. Anh cho rằng ở bất kỳ ngành, nghề nào, kiến thức luôn là thứ quan trọng hơn và được đánh giá cao hơn. Khi làm việc tại doanh nghiệp, điều này càng được minh chứng một cách rõ ràng.

"Trong tiếng Anh có một câu nói nổi tiếng: Marks are just numbers (Điểm chỉ là những con số). Là mentor, tôi có trách nhiệm dừng lại để giải thích mục tiêu học tập cho học viên, định hướng giúp các bạn tìm ra con đường đúng đắn đến với ngành IT", anh cho biết.

Hỗ trợ hàng trăm học viên chuyển nghề thành công, chứng kiến sự nỗ lực của các bạn, nam mentor cho rằng tất cả học viên đều xứng đáng được tôn trọng, đặc biệt khi họ vừa đi làm, vừa bận rộn với nhiều công việc cá nhân nhưng vẫn đảm bảo việc học tập tại FUNiX. "Tôn trọng học viên là tôn chỉ hàng đầu trong nghề", anh khẳng định.

Dành lời khuyên cho người trẻ đang theo đuổi ngành IT, mentor Lưu Quang Tiến hy vọng các bạn hãy đặt mục tiêu rõ ràng trong quá trình học tập để nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày. Ngoài ra, nên tham khảo những dự án nhỏ, những công việc thực tế (dù là rất nhỏ) để làm dày thêm kinh nghiệm cho bản thân. "Không có con đường nào trải toàn hoa hồng. Ngành nào cũng đòi hỏi sự chăm chỉ, cố gắng và tích lũy, trau dồi kiến thức, kiên trì để đạt được thành công", nam mentor nhắn nhủ.

Minh Tiến