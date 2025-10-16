6 năm không thể hôn vợ vì mũi 'sư tử' che kín miệng

ScotlandMắc căn bệnh hiếm khiến mũi phát triển dị dạng che kín miệng, ông Gerard McAliece cuối cùng tìm lại được nụ hôn với vợ cùng sự tự tin sau ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng.

Ông McAliece ở làng Kilmacolm phải sống chung với một trong những trường hợp nặng nhất của bệnh Rhinophyma (mũi sư tử), tình trạng khiến các mô trên mũi sưng to và phát triển không ngừng. Căn bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới da trắng lớn tuổi, gây ra bởi sự tăng sinh của các tuyến bã nhờn và mô liên kết bên dưới da mũi. Chiếc mũi của McAliece phình to đến mức chảy xệ xuống miệng, che đi một phần lớn khuôn mặt và khiến cuộc sống của ông bị đảo lộn.

Người đàn ông này lần đầu nhận thấy sự thay đổi trên mũi khoảng 6 năm trước. Ban đầu, ông chấp nhận như "một phần của cuộc sống" nhưng "nó cứ lớn dần, lớn dần và tôi cố gắng đã lờ nó đi hết mức có thể". Sự mặc cảm ngày càng lớn khiến ông không muốn ra khỏi nhà vì sợ những đứa trẻ trêu chọc. "Tôi từng rất lo lắng trong các bữa tiệc sinh nhật của cháu mình, không biết bạn bè của chúng nghĩ gì về ông của chúng?", cựu nhân viên của hãng IBM kể.

Mũi của ông McAliece trước và sau phẫu thuật. Ảnh: Ever Clinic/SWNS

Việc này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn cản trở sinh hoạt hàng ngày của ông McAliece. Ông cho biết đã "không thể hôn vợ một cách trọn vẹn" trong nhiều năm, đồng thời cũng gặp khó khăn khi uống bia. Ông McAliece từng đến gặp bác sĩ nhưng không nhận được sự giúp đỡ cần thiết. "Tôi không phải là người hay đòi hỏi và không mong mọi thứ phải được làm cho mình. Còn nhiều việc quan trọng hơn đang diễn ra", ông nói.

Cuối cùng, chính vợ ông, bà Carol, đã thúc giục chồng tìm đến điều trị tư nhân và liên hệ với Bệnh viện Thẩm mỹ Ever ở Glasgow, nơi các chuyên gia thẩm mỹ cho biết đây là "ca phẫu thuật lớn nhất họ từng xử lý". Sau ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng, chiếc mũi của ông McAliece trở lại kích thước bình thường, cân đối với khuôn mặt.

"Kết quả thật tuyệt vời. Nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi", ông xúc động nói. "Vợ tôi bảo rằng tôi đã trở lại là người đàn ông của ngày xưa. Bây giờ tôi đã có thể nói chuyện với mọi người, đi uống bia và tận hưởng những bữa ăn ngoài nhà hàng, điều mà chúng tôi đã không làm trong nhiều năm".

Jonathan Toye, Giám đốc điều hành bệnh viện, cho biết: "Ông McAliece chắc chắn là ca bệnh mũi sư tử nặng nhất mà chúng tôi từng thấy. Kết quả thật vượt mong đợi".

Bình Minh (Theo The Sun, Daily Record)