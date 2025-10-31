6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

TP HCMTừng mặc cảm, tránh soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương, người đàn ông 61 tuổi được các bác sĩ tạo hình lại khôn mặt thành công.

Ngày 31/10, tại buổi tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân cho biết đã tự tin hơn trong giao tiếp, có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường và không còn cảm giác đau đớn. "Trước đây tôi không dám soi gương, rất mặc cảm. Giờ tôi có thể chạm vào vùng hàm một cách bình thường", ông chia sẻ.

Giữa tháng 9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn bộ nẹp vít dùng để cố định xương hàm dưới bên trái bị lộ hoàn toàn ra ngoài, gây đau đớn và mất thẩm mỹ nghiêm trọng. Đây là biến chứng từ một ca phẫu thuật cắt u xương hàm và tạo hình bằng nẹp kim loại 6 năm trước. Tình trạng này kéo dài do bệnh nhân có bệnh nền tim mạch nặng, nhịp tim rất chậm, chỉ 30-50 lần/phút, khiến nhiều bệnh viện e ngại tiếp nhận phẫu thuật vì nguy cơ ngưng tim trong quá trình gây mê.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Dương, Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là một ca bệnh đầy thách thức. Rủi ro lớn nhất đến từ bệnh lý tim mạch của bệnh nhân, có thể khiến tim ngừng đập bất cứ lúc nào trong một ca mổ kéo dài, xâm lấn nhiều và sử dụng dao đốt điện.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ khoa Tạo hình Thẩm mỹ đã phối hợp với khoa Điều trị rối loạn nhịp, tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời cho người bệnh trước khi mổ. Khi nhịp tim đã ổn định, êkíp thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài 4,5 giờ. Bác sĩ đã tháo bỏ toàn bộ hệ thống nẹp vít cũ, sau đó lấy một đoạn xương mác dài 12 cm kèm theo da và mạch máu từ cẳng chân của chính bệnh nhân để tái tạo lại phần xương hàm bị khuyết hổng.

Một tuần sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt. Mảnh ghép xương tự thân sống hoàn toàn, giúp ông ăn uống và đi lại bình thường mà không cần máy tạo nhịp hỗ trợ.

Theo bác sĩ Dương, kỹ thuật ghép vạt xương mác tự do để tái tạo các khuyết hổng lớn vùng đầu - mặt - cổ là một trong những kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được triển khai từ năm 2010 và điều trị thành công cho hơn 300 trường hợp. Tuy nhiên, việc phẫu thuật trên những bệnh nhân có bệnh nền phức tạp như tim mạch hay có biến chứng sau xạ trị vẫn luôn là thử thách lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.

Lê Phương