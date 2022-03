6 năm định vị hạng sang của Volvo tại Việt Nam

Từ một hãng xe đa số người Việt chưa biết đọc tên, Volvo đạt mức tăng trưởng kép bình quân 64%, bán gần 1.000 xe tại Việt Nam trong năm 2021.

Savico đưa Volvo về Việt Nam kinh doanh chính hãng vào cuối 2016, khi mà thị trường chưa có nhiều khái niệm về các dòng xe mới của Volvo, được hãng Thụy Điển định vị hạng sang. Thời điểm đó, Volvo được biết đến nhiều hơn ở các dòng xe chuyên dụng, như xe tải công trình hoặc máy xúc.

Volvo sẽ nằm ở đâu trong những Mercedes, BMW , Audi?

XC60 - mẫu xe bán chạy nhất của Volvo tại Việt Nam. Ảnh: Volvo.

5 năm kể từ ngày chiếc Volvo chính hãng đầu tiên do Công ty Cổ phần Ôtô Bắc Âu (thuộc Savico) nhập khẩu và phân phối, Việt Nam được Volvo ghi nhận là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu của hãng. Tổng lượng xe Volvo bán ra tại Việt Nam năm 2017 là 118 chiếc, nhưng đến năm 2021, con số này là gần 1.000 chiếc. Trong thời gian này, hãng công bố tỉ lệ tăng trưởng kép bình quân 64%. Mẫu SUV cỡ trung XC60 bán chạy nhất, chiếm tỉ trọng 50% trong giai đoạn 2017 – 2021.

Với các hãng xe sang, câu chuyện thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ là một trong những yếu tố chủ đạo quyết định đến sự thành công. Ở Volvo, câu chuyện của hãng này là sự an toàn, thiết kế đơn giản, chú trọng sự tinh tế đặc trưng Thụy Điển, và triết lý Lagom, sự vừa đủ.

Volvo XC90 là flagship của hãng Thụy Điển. Ảnh: Volvo.

Sự đơn giản tưởng chừng bất hợp lý với dòng xe sang, nhưng lại là kim chỉ nam trong triết lý và thiết kế của xe Volvo. Đại diện hãng tại Việt Nam cho biết, Lagom mang đến sự cân bằng và hài hòa giữa đường nét, vóc dáng bên ngoài với âm thanh, ánh sáng trong khoang xe. "Đơn giản trong thiết kế nhưng xe Volvo có sự tinh tế trong chất liệu sử dụng. Lagom là thái cực thú vị cho khách sử dụng xe sang, không quá phô trương và ít lỗi thời sau nhiều năm sử dụng", đại diện Savico nói.

Hãng này cho biết, xuất hiện trong buổi lễ ra mắt chiếc XC60 T8 Recharge tại TP HCM, một khách hàng gần 65 tuổi đã chia rằng, ông đặt chiếc XC60 cho con gái để "đưa đón cháu đi học cho an toàn". "Chúng tôi có rất nhiều khách hàng thuộc nhóm này, đã từng sử dụng nhiều dòng xe sang từ châu Âu, và tìm đến Volvo bởi sự sang trọng nhưng không quá hào nhoáng, an toàn và dễ sử dụng", đại diện hãng tại Việt Nam nói.

Volvo XC40 phiên bản EV. Ảnh: Volvo.

Một trong những giá trị đặc trưng của Volvo là công nghệ an toàn. Hãng này tích hợp hàng loạt chức năng an toàn cho xe như: an toàn chủ động City Safety, hỗ trợ lái thông minh Pilot Assist, cảnh báo va chạm cắt ngang Cross Traffic Alert... Theo Volvo, công nghệ an toàn của hãng đã cứu sống hàng triệu người mỗi năm trên toàn cầu, giúp Volvo Cars đạt những giải thưởng lớn như: Xe thế giới của năm, Xe châu Âu của Năm...

Gần đây nhất, Volvo XC90 và S90 lần lượt đạt giải "Xe sang cỡ trung gầm cao" và "Xe sang cỡ trung gầm thấp" của năm, tại Car Awards 2021 do VnExpress tổ chức.

Volvo cũng không đứng ngoài xu hướng điện hóa trên toàn cầu, khi đặt mục tiêu 100% xe Volvo bán ra trong 2030 sẽ là loại thuần điện, đến 2040 sẽ đưa mức phát thải về 0. Nhà phân phối Savico cũng dự định cung cấp dòng xe điện hoàn toàn, xe tự hành cho thị trường trong nước thời gian tới.

Quang Anh