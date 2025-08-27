Thị trường xe hai bánh tại Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình quan trọng, khi các thành phố lớn đã đưa ra lộ trình chuyển đổi sang các loại phương tiện thuần điện. Giới chuyên gia đánh giá, cuộc chơi của các hãng xe không còn ở câu chuyện thị phần, mà hướng đến việc xây dựng văn hoá giao thông mới tại Việt Nam. Trong đó, Yadea là một trong những hãng nước ngoài tiên phong xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam từ năm 2019, quy mô 50.000 m2, đặt tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Ninh). Đầu 2024, cũng ở tỉnh này, Yadea động thổ xây dựng nhà máy thứ hai với diện tích hơn hơn 232.000 m2, gấp 4 lần nhà máy đầu tiên. Nhận định về thời điểm chuyển mình quan trọng của thị trường, ông Liu Jia, Tổng giám đốc Yadea Việt Nam cho biết, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất thế giới của hãng, tầm nhìn của Chính phủ tương đồng với sứ mệnh Yadea đang theo đuổi trên quy mô toàn cầu. "Chúng tôi coi đây là khoảnh khắc cộng hưởng, đặt mình vào vai trò của người dẫn dắt cùng tạo ra một hành trình đầy cảm hứng, giúp mỗi người dân có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các dòng xe máy điện thân thiện môi trường", ông Liu Jia nói. Đằng sau những kỳ vọng của Tổng giám đốc Yadea, hãng xe máy điện Trung Quốc mang theo chiến lược đầu tư bài bản, nền tảng sản xuất vững chắc và loạt hành động cụ thể để biến tầm nhìn trên thành hiện thực.

Ông Liu Jia (trên), Tổng giám đốc Yadea Việt Nam tại một sự kiện.

Thương hiệu Yadea được thành lập năm 2001 tại thành phố Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), khởi đầu với định hướng phát triển các phương tiện di chuyển xanh, từng bước vươn lên là một trong những hãng sản xuất xe máy điện lớn nhất thế giới. Hơn hai thập kỷ qua, Yadea đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và nghiên cứu phát triển, sở hữu loạt trung tâm cấp quốc gia tại Trung Quốc, gồm một trung tâm thiết kế, hai cơ sở nghiên cứu CNAS, đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia R&D, hơn 2.000 bằng sáng chế. Một trong những công nghệ tiên tiến hàng đầu của hãng này là hệ thống TTFAR Range Extension, với khả năng chuyển đổi động năng dư thừa thành điện năng trong quá trình xe di chuyển như thả trôi, xuống dốc, phanh... và tích trữ vào pin để tăng quãng đường vận hành. Ngoài ra, hệ thống pin Graphene TTFAR được hãng công bố có độ bền gấp ba lần loại thông thường. Hãng cũng áp dụng chính sách bảo hành, thay thế miễn phí loại pin này trong 24 tháng. Năm 2025, Yadea cũng tiên phong thương mại hoá xe đạp điện dùng pin Natri-ion. Yadea hiện có 10 nhà máy đang hoạt động trên toàn cầu, sản lượng hơn 30 triệu chiếc mỗi năm, gồm 6 tại Trung Quốc và các nhà máy tại Việt Nam, Indonesia, Mexico và Thái Lan. Hãng này có đội ngũ hơn 12.000 nhân viên ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, doanh số bán đến cuối 2024 đạt hơn 100 triệu chiếc, 8 năm liên tiếp giữ vị thế hãng xe máy điện bán chạy nhất thế giới. Nhà máy của hãng đặt tại Bắc Ninh cũng là trung tâm sản xuất các dòng xe chủ lực, từ dòng phổ thông như i8, Xbull, Vekoo đến các mẫu cao cấp như Velax, Oris hay phiên bản đặc biệt cùng nghệ sĩ Soobin. Hệ thống bán lẻ của Yadea cũng phát triển nhanh chóng với hơn 700 điểm bán toàn quốc và hơn 300 brandshop (chỉ bán xe Yadea).

Người dùng và xe máy điện Yadea.

"Nhờ sự đầu tư toàn diện về sản phẩm, công nghệ và mạng lưới, Việt Nam trở thành một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của Yadea, không chỉ cung cấp phương tiện xanh mà còn kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ và trải nghiệm cho người dùng", đại diện Yadea Việt Nam nói. Sau 6 năm có mặt tại Việt Nam, tháng 8 vừa qua tại nhà máy Bắc Ninh, Yadea xuất xưởng chiếc xe thứ 400.000. Theo hãng này, với công suất thiết kế 300.000 xe một năm, cứ 45 giây lại có một chiếc rời khỏi dây chuyền, thị phần hãng tăng gấp đôi từ 10% lên 20% trong hai năm. Với nhà máy mới xây dựng tại Khu công nghiệp Tân Hưng (Bắc Giang cũ), hãng đầu tư 100 triệu USD, công suất thiết kế 2 triệu xe một năm, là "tổng hành dinh" lớn nhất của Yadea tại Đông Nam Á, xuất khẩu xe đến các thị trường như Indonesia, Thái Lan, Brazil, Mexico. Với nhà máy mới, hãng này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hoá từ 60% lên 90% và xây dựng một trung tâm R&D hiện đại. "Việc làm chủ chuỗi cung ứng và R&D ngay tại Việt Nam cho phép chúng tôi thiết kế những mẫu xe cao cấp, phù hợp nhất với thị hiếu và điều kiện vận hành của người tiêu dùng Đông Nam Á, bắt đầu từ chính người dùng Việt", ông Liu Jia nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Soobin, đại sứ hãng xe máy điện Yadea.

Danh mục sản phẩm xe máy điện của Yadea tại Việt Nam chia thành hai dòng City (Ocean, iCute, Odora S, M6I, Vigor) và Sport (X-Zone, Vekoo, Xmen Neo, X-Sky, Xbull). Với xe đạp điện, hãng này phân phối 5 mẫu (i8 Vintage, i8, i6, iFun, IGO). Ngoài ra, các dòng xe mới của Yadea có Voltguard, Velax, Orla P, Oris, Ossy và ba phiên bản đặc biệt Vekoo, Velax và Oris hợp tác thiết kế cùng nghệ sĩ Soobin. Giá bán của các mẫu xe Yadea khoảng từ 11 triệu đồng tới 30 triệu đồng. Nhận định về các dòng xe điện hai bánh, đại diện hãng cho biết thách thức lớn nhất là quãng đường di chuyển và độ bền. Trong thử nghiệm mới nhất của hãng này với hai dòng xe chủ lực, di chuyển từ nhà máy Bắc Ninh đến Hà Nội với kiểu giao thông hỗn hợp (đường trường, đường phố), chiếc Voltguard đạt tầm di chuyển 150 km và Velax là 170 km cho một lần sạc đầy. "Sức mạnh này đến từ nền tảng công nghệ cốt lõi như pin Graphene độc quyền, nền tảng thông minh AIGo, kết nối xe với người dùng qua ứng dụng di động, mang đến các tính năng định vị, tối ưu pin và tăng cường an toàn", đại diện Yadea Việt Nam nói. Với kết quả trên, hãng này cho rằng những mẫu xe thuần điện có thể cạnh tranh sòng phẳng với xe máy xăng truyền thống.

Các tính năng thông minh trên xe máy điện Yadea.