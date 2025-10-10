6 năm đấu tranh để được ly hôn của thai phụ bị chồng đẩy xuống vách đá

Trung QuốcSuýt chết vì bị chồng đẩy xuống vách đá khi đang mang thai, Vương Noãn Noãn phải vượt qua 6 năm đầy gian nan mới nhận được phán quyết ly hôn của tòa.

Ngày 10/10, TAND quận Tần Hoài, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, xử sơ thẩm đã chấp thuận việc ly hôn giữa nguyên đơn Vương Noãn Noãn và bị đơn Du Hiểu Đông. Tòa buộc Đông phải bồi thường cho Noãn Noãn 500.000 nhân dân tệ.

Tháng 6/2019, khi đang mang thai ba tháng, Noãn Noãn đi chơi Công viên quốc gia Pha Taem ở tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) cùng chồng. Khi cô đứng trên vách đá ngắm cảnh thì bị Đông đẩy mạnh xuống từ độ cao 34 m.

Noãn Noãn may mắn thoát chết nhờ vướng vào cây, sau đó được nhân viên công viên cứu. Cô bị sảy thai, gãy xương 17 chỗ và phải khâu hơn 200 mũi.

Vương Noãn Noãn được cấp cứu dưới vách đá, năm 2019. Ảnh: Global People

Ngày 24/3/2020, Đông bị kết án tù chung thân và phải bồi thường dân sự 5,89 triệu baht (khoảng 4,7 tỷ đồng). Đông kháng cáo.

Năm 2021, tòa phúc thẩm cho rằng Đông không có ý định giết người từ trước và giảm án xuống còn 10 năm tù. Noãn Noãn kháng cáo.

Tháng 6/2023, phiên tòa thứ ba tuyên án Đông 33 năm 4 tháng tù vì tội cố ý giết người không thành, được giảm nhẹ so với án chung thân do đã cung cấp lời khai giúp làm rõ sự việc. Đây là phán quyết cuối cùng.

Ngày 6/9/2023, Noãn Noãn thông qua luật sư đệ đơn kiện ly hôn lên TAND quận Tần Hoài, yêu cầu ly hôn Đông và buộc anh ta không được chia tài sản chung. Tòa chính thức thụ lý vụ án vào ngày hôm sau.

Do Đông đang thụ án tại Thái Lan, vụ án này trở thành vụ ly hôn đầu tiên tại Trung Quốc mà bị đơn đang thụ án tù ở nước ngoài. Tuy nhiên, vụ án bị trì hoãn cũng vì điều này. Tòa đã gửi cho Đông tài liệu và giấy triệu tập đến nhà giam.

Vương Noãn Noãn nhiều lần không kìm được nước mắt khi kể lại trải nghiệm đau thương. Ảnh: Global People

Tháng 9/2024, Noãn Noãn sinh con đầu lòng nhờ thụ tinh nhân tạo. Do chưa thể ly hôn, cô gặp khó khăn trong việc đăng ký hộ khẩu cho con, phải tạm ghi là con ngoài giá thú vì không muốn đăng ký dưới tên của người chồng đang bị giam giữ, sợ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ.

Cuối 2024, Noãn Noãn tiết lộ Đông và gia đình chồng nhiều lần đòi cô trả 30 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường mới chịu ly hôn. Cô kể, mẹ Đông từng đe dọa: "Nếu không trả tiền sẽ dây dưa đến chết không thôi".

Bên cạnh đó, mẹ Đông nhiều lần chỉ trích Noãn Noãn: "Tội lỗi đều do cô quá nhiều tiền. Tiền của cô dụ dỗ con tôi phạm tội. Cô đáng ra phải ngồi tù hoặc đi chết". Bà ta còn khai man trước tòa rằng: "Vương Noãn Noãn ngã xuống vực do chóng mặt".

Sau ba năm trì hoãn, Đông tham dự phiên tòa kín diễn ra ngày 26/9 qua video trực tuyến.

Sau phán quyết sơ thẩm, luật sư của Noãn Noãn cho biết cô đã nhận được quyết định của tòa, bày tỏ "cuối cùng đã hoàn thành được một việc quan trọng".

Tuệ Anh (theo Xiaoxiang Morning News)