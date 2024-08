6 món nên thưởng thức ở Buôn Ma Thuột dịp 2/9

Món ăn Buôn Ma Thuột là sự kết hợp ẩm thực các vùng miền với đặc trưng địa phương, phù hợp cho du khách trải nghiệm khi có 2-3 ngày nghỉ.

Những địa điểm trải nghiệm ẩm thực ở Buôn Ma Thuột được Khoai - dân bản địa, Nguyễn Minh Đức du khách từ TP HCM và phóng viên VnExpress gợi ý. Các địa điểm chủ yếu trong và ven thành phố, phù hợp với du khách có 2-3 ngày nghỉ từ TP HCM và các tỉnh lân cận.

Món ăn Buôn Ma Thuột là sự giao thoa của nhiều vùng, trong đó nổi bật phong cách xứ Quảng và Huế, cũng có nét tương đồng với Nha Trang, được người địa phương biến tấu phù hợp với khí hậu và sinh hoạt ở Tây Nguyên. Đến Buôn Ma Thuột, du khách sẽ tìm thấy các món ăn vừa quen vừa lạ.

Bún giò chìa

Bún giò chìa gây tò mò với du khách bởi cái tên lạ. Giò chìa là phần chân heo được cắt sao cho nạc mỡ bám quanh một khúc xương. Giò hầm kỹ, mềm, nước dùng hơi giống bún bò Huế nhưng không có mắm ruốc. Khi ăn, thực khách thêm hành tím ngâm chua ngọt, ớt ngâm mắm, vài lát chanh, rau sống xắt nhỏ.

Bún giò chìa nước trong thanh, vị ngọt thịt, được người dân phố núi ăn hằng ngày, phổ biến là bữa sáng. "Bát bún không kiểu 'ngồn ngộn', mà chỉ với chiếc chân giò chắc nịch, tròn trịa, thơm phức", Khoai nói.

Du khách có thể thưởng thức bún giò chìa ở 35 Ngô Đức Kế, TP Buôn Ma Thuột. Giá mỗi tô từ 35.000 đồng đến 65.000 đồng tùy thuộc vào topping khách lựa chọn.

Bò nhúng me

Khoai cho biết bò nhúng me mới rộ ở Buôn Ma Thuột vài năm, nhưng được nhiều người địa phương thưởng thức và ưa thích. Phần ăn phục vụ trên chảo, nhân viên hướng dẫn khách quét lớp bơ lên mặt chảo rồi đổ nước sốt me chua ngọt và hành tây, đợi sôi lăn tăn thì nhúng thịt bò thái mỏng với các loại rau vào. Thịt bò trong vùng dai, ngọt, sốt me cay cay chua chua phù hợp để thực khách thưởng thức vào bữa tối trong bầu không khí mát mẻ ở Tây Nguyên.

Bò nhúng me được bán ở quán ăn trên đường Lê Thánh Tông, giá 150.000 đồng một phần.

Bún đỏ

Bún đỏ nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột và có nhiều địa chỉ để thưởng thức. Với khách lần đầu và "muốn ăn theo kiểu Buôn Mê", Khoai gợi ý nên tìm đến quán cô Nga đường Y Jút. Quán bán gần 40 năm, luôn nóng hổi, đông khách vào chiều tối. Giá 15.000 đồng một tô.

Bún đỏ gọi theo tên của sợi bún và nước dùng có màu gạch tôm. Món ăn là biến tấu của bún riêu và canh bún, kết hợp nhiều nguyên liệu như gạch tôm, cua, trứng cút, các loại rau.

Ngoài bún đỏ cô Nga, các quán trên đường Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, Phan Đình Giót hoặc ở chợ đêm cũng được yêu thích. Bún đỏ thường được bán từ xế chiều đến tối. Mỗi tô có giá từ 15.000 đến 30.000 đồng.

Bánh ướt chồng dĩa

Bánh ướt chồng dĩa hay bánh ướt Ban Mê được tráng trong đĩa sứ, phết ít dầu ăn và thêm tôm khô lên trên. Các đĩa chồng vào một kệ cao, mang ra cho khách tự cuốn với nem nướng, thịt nướng, chả, rau thơm, dưa leo... Khi ăn, thực khách chấm với nắm nêm, mắm ngọt hoặc tương thịt. Mỗi dĩa 4.000 đồng, một người ăn no hết khoảng 50.000 đồng.

Khoai gợi ý những quán bánh ướt chồng dĩa được nhiều người dân địa phương và du khách ghé tới thưởng thức nằm trên đường Trần Nhật Duật, Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt.

Các món ăn từ cà đắng

Ẩm thực Ê đê trong đó có các món từ cà đắng là một phần của văn hóa Tây nguyên và là yếu tố thu hút khách du lịch. Các món được chế biến từ cà đắng như cà om ếch, om lươn, kho cá khô, nấu da trâu, nấu thịt nhím, nấu tôm.

Lần đầu thưởng thức vị đắng của cà thực khách có thể chưa quen nhưng hương thơm và vị bùi lại có sức hấp dẫn vị giác. Minh Đức cho biết du khách nên thưởng thức món này khi đến Buôn Ma Thuột không chỉ vì mùi vị mà còn để khám phá nét riêng trong văn hóa ẩm thực của người Ê đê. "Sau khi ăn cà đắng vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi", Đức nói.

Khách có thể thưởng thức món cà đắng trong các nhà hàng tại TP Buôn Ma Thuột, làng du lịch Buôn AKô Dhông với giá từ 50.000 đến 200.000 đồng một phần.

Thưởng thức cà phê

Thưởng thức cà phê ở Buôn Ma Thuột ngoài khác biệt ở vị đắng còn khác ở không gian. Các quán cà phê phố núi thường rất rộng, nhiều cây xanh và yên tĩnh. Minh Đức gợi ý cho du khách quán Topo Botanic Garden vì "là mảng xanh giữa lòng thành phố", Minh Đức nói.

Quán có menu nước đa dạng, giá từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng. Người Buôn Ma Thuột quen uống đậm, du khách không quen, hãy dặn chủ quán giảm lượng cà phê, nếu không dễ bị say.

Địa chỉ quán nằm ở hẻm trên đường Lê Duẩn, Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

Khoai gợi ý thêm nên thưởng thức cà phê kem - món mới ở Buôn Ma Thuột, để hiểu hơn về sự đa dạng của của cà phê nơi đây. Khi uống khách dùng muỗng để vét kem trong ly nhỏ, bỏ vào tách cà phê đã pha sẵn và sau đó dằm kem ra, khuấy đều tay. Khi cà phê và kem đã tan vào nhau, chỉ cần bỏ đá viên vào và thưởng thức.

Phương tiện di chuyển và lưu trú

Đến Buôn Ma Thuột dịp 2/9 du khách cần liên hệ các nhà xe đặt vé trước. Từ TP HCM khách có thể đi máy bay, ôtô, xe khách. Giá vé xe khách khoảng 350.000 đồng, ngày thường rẻ hơn. Di chuyển trong và vùng ven TP Buôn Ma Thuột đường dễ đi, cảnh hai bên đường đẹp. Du khách có thể thuê xe máy giá từ 100.000 đến 120.000 đồng một ngày.

Trong bán kính 30 km từ trung tâm thành phố, du khách có thể tham quan thác Dray Sap, khu du lịch Buôn Đôn, và các buôn làng Ê đê. Nhiều đoạn đường có vật nuôi của người dân chăn thả tự do, bạn nên quan sát từ xa và giảm tốc độ.

