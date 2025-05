6 mẹo tiết kiệm tiền điện khi sử dụng điều hòa

Nhiều người có thói quen bật, tắt điều hòa nhiệt độ liên tục với suy nghĩ "máy không chạy thì đỡ tốn điện" nhưng thực tế ngược lại.

Các chuyên gia thiết bị điện gia dụng tổng hợp 6 điều cần lưu ý khi sử dụng điều hòa để giảm hao phí, gây tốn kém.

Chọn điều hòa phù hợp với diện tích phòng: Không ít người cho rằng điều hòa có công suất càng lớn càng nhanh hạ nhiệt. Tuy nhiên, điều hòa có công suất quá lớn so với căn phòng sẽ khó có thể phân bổ nhiệt hay độ ẩm ra mọi ngóc ngách.

Do vậy, việc lựa chọn máy lạnh có kích thước và công suất phù hợp với căn phòng sẽ giúp nhanh làm mát và tiết kiệm điện hơn.

Diện tích phòng và công suất điều hòa phù hợp. Ảnh: Tipsmake

Chọn vị trí lắp thích hợp: Vị trí đặt cục lạnh ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng năng lượng. Các chuyên gia điện lạnh khuyên gia chủ nên đặt điều hòa tại những khu vực hấp thụ ít nhiệt, để nhanh làm mát.

Bên cạnh đó, người lắp cần đảm bảo điều hòa nên được đặt cách xa đèn và các thiết bị sinh nhiệt khác.

Không bật điều hòa 24/7: Nhiều gia đình có thói quen bật điều hòa cả ngày khi nhiệt độ tăng cao. Nhưng điều này không chỉ gây lãng phí điện mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe khi ở trong phòng máy lạnh một thời gian dài.

Để bảo vệ sức khỏe, bạn không nên ngồi trong phòng điều hòa quá hai tiếng. Trước khi ra khỏi phòng cần mở cửa rộng để lưu thông không khí; bản thân nên đứng trước cửa vài phút giúp cơ thể thích nghi với nhiệt độ bên ngoài.

Cài đặt mức nhiệt trên 25 độ: Bật điều hòa ở chế độ quá thấp dễ khiến cơ thể bị cảm lạnh do chênh lệch nhiệt. Đặc biệt người già và trẻ em có sức đề kháng yếu rất dễ bị đau đầu, viêm họng, ngạt mũi. Do vậy nhiệt độ tốt nhất là 25 độ C.

Sử dụng thêm quạt: Nhiều người có tâm lý dùng điều hòa thay thế cho quạt truyền thống, nhưng thực tế thì ngược lại. Bật điều hòa kết hợp với quạt giúp điều hòa không khí tốt, tiết kiệm điện và giảm hao mòn cho thiết bị.

Không tắt, bật điều hòa liên tục: Nhiều người có thói quen tắt điều hòa khi phòng đủ lạnh và bật ngược lại khi thấy nóng vì nghĩ tiết kiệm điện, nhưng thực tế ngược lại.

Thay vì bật ở mức nhiệt 16 độ C rồi tắt đi sau vài phút, bạn nên để máy chạy ổn định ở 25 độ C trong thời gian dài.

Quỳnh Phương (Theo Tipsmake, Jerrykelly)