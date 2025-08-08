6 lỗi trang điểm khiến bạn già đi

Lỗi (trái): Theo Allure, trang điểm quá đậm là một trong những lỗi sai nhiều chị em mắc phải trong đời sống hoặc dự sự kiện. Sự tô vẽ quá đà khiến khuôn mặt mất đi vẻ tự nhiên, thiếu sức sống.

Cách khắc phục (phải): Hãy ưu tiên lớp trang điểm vừa phải. Nếu muốn tạo điểm nhấn sắc sảo, hãy chọn nhấn vào mắt hoặc môi để tạo sự cân bằng.