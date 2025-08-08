6 lỗi trang điểm khiến bạn già đi

Lỗi (trái): Theo Allure, trang điểm quá đậm là một trong những lỗi sai nhiều chị em mắc phải trong đời sống hoặc dự sự kiện. Sự tô vẽ quá đà khiến khuôn mặt mất đi vẻ tự nhiên, thiếu sức sống.
Cách khắc phục (phải): Hãy ưu tiên lớp trang điểm vừa phải. Nếu muốn tạo điểm nhấn sắc sảo, hãy chọn nhấn vào mắt hoặc môi để tạo sự cân bằng.
Lỗi: Dù trang điểm vừa phải, nhiều người vẫn mắc lỗi đánh kem nền hoặc phấn quá dày, khiến lớp nền trông bết và bự phấn như tượng sáp. Cách đánh này có thể làm lộ các nếp nhăn ở đuôi mắt hoặc khóe miệng khi bạn cười. Các cử động trên khuôn mặt có thể khiến lớp nền dày bị nứt, vỡ, tạo cảm giác xấu và già.
Cách khắc phục: Tán kem nền mỏng nhẹ, nếu da có nhiều vết thâm, có thể chấm nhẹ kem che khuyết điểm và tán đều. Nên dưỡng da hoặc thoa kem dưỡng ẩm trước khi trang điểm khoảng 30 phút. Điều này giúp bạn có lớp nền căng bóng, tự nhiên - những đặc điểm của làn da ở người trẻ.
Lỗi: Kẻ viền môi quá đậm, tạo sự chênh lệch lớn giữa viền và lòng trong.
Cách khắc phục: Hãy chọn bút kẻ viền môi có màu cùng tông với son để tạo sự hài hòa, mềm mại cho gương mặt.
Lỗi: Kẻ lông mày quá mảnh, sắc hoặc quá đậm dễ tạo cảm giác nghiêm nghị, khô cứng, trông nặng nề.
Cách khắc phục: Ưu tiên dáng mày tự nhiên, độ dày vừa phải, hơi cong nhẹ. Dùng bút chì hoặc bột kẻ mày màu nâu tro hoặc nâu xám (thay vì đen đậm). Bước cuối, bạn có thể chuốt thêm gel trong suốt để giữ dáng mà vẫn tự nhiên.
Lỗi: Kẻ viền mắt dày và đậm, kéo dài quá đà có thể làm đôi mắt trông nhỏ lại và khiến vẻ ngoài trở nên dữ dằn.
Cách khắc phục: Dùng bút kẻ mắt dạng gel hoặc chì mềm để tạo đường eyeliner mảnh sát chân mi. Tán nhẹ phần đuôi mắt để tạo hiệu ứng nhòe, giúp mềm mại, tự nhiên hơn. Kẻ thêm mí trong bằng bút màu nâu hoặc đen để tăng độ sắc nét tự nhiên cho mắt.
Lỗi: Chọn màu son quá trầm hoặc quá lỳ. Màu son đậm như nâu đất, đỏ rượu hay tím mận nếu không được kết hợp đúng cách dễ làm làn da trông xỉn màu. Ngoài ra, son lỳ quá cũng dễ làm lộ rãnh môi, khiến tổng thể kém tươi tắn.
Cách khắc phục: Tẩy tế bào chết môi và dưỡng môi trước khi tô son. Ưu tiên son bán lỳ, son satin, son dưỡng, son bóng. Chọn màu son tươi tắn như cam đất, hồng đào, đỏ gạch để làm sáng khuôn mặt.
