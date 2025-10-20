6 lợi thế của phân khu Izumi Canaria trong đô thị Izumi City

Izumi Canaria nằm trong đô thị tích hợp Izumi City, đáp ứng an cư, đầu tư nhờ vị trí ven sông, kiến trúc kết hợp nhiều mảng xanh, tiện ích đa tầng cùng chính sách bán hàng linh hoạt.

Vị trí liên kết vùng

Từ dự án, cư dân di chuyển khoảng 30 phút vào trung tâm TP.HCM, thuận lợi đến sân bay Long Thành, cảng Cái Mép, Khu công nghệ cao Thủ Đức và các khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương. Mạng lưới cao tốc, vành đai 3, 4 và metro số 1 tăng cường kết nối TP HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu. Không gian ven sông tạo môi trường sống thoáng, phù hợp nhóm chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân.

Phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị tích hợp Izumi City, nằm ven sông Đồng Nai. Ảnh: Nam Long

Quy hoạch ba tầng xanh

Dự án quy hoạch theo triết lý "Vườn bên nhà - nhà bên sông - phố kề sông", đan cài mảng xanh và mặt nước. Nội khu có 15 pocket parks và gần 1 km cảnh quan ven sông, phục vụ nhu cầu vận động, thư giãn và sáng tạo.

Kiến trúc kết hợp

Izumi Canaria cung cấp 461 sản phẩm gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố vườn và nhà phố thương mại. Thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Nam Âu kết hợp đương đại, chú trọng không gian mở và tầm nhìn cảnh quan.

Những chi tiết như ban công rộng, cửa sổ mở lớn hay khoảng sân vườn thoáng đãng được sắp đặt để đón tối đa ánh sáng, gió trời.

Thiết kế biệt thự chú trọng không gian mở và tầm nhìn cảnh quan. Ảnh: Nam Long

Tiện ích đa tầng

Hệ tiện ích tại dự án được quy hoạch dựa theo 5 trụ cột gồm: an cư, làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm; thiết kế thành chuỗi trải nghiệm, để mỗi thành viên đều tìm thấy không gian phù hợp với bản thân.

Cư dân có thể sử dụng hai clubhouse nội khu cao cấp với hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và kết nối với chuỗi tiện ích toàn khu đô thị Izumi City.

Phối cảnh bể bơi nằm dưới những tán cây tại dự án. Ảnh: Nam Long

Cộng đồng riêng tư, gắn kết

Dự án quy tụ cộng đồng cư dân gồm doanh nhân thành đạt, chuyên gia quốc tế và gia đình trẻ. Khu compound khép kín 13,6 ha đảm bảo an ninh với hệ thống bảo vệ nhiều lớp và camera thông minh.

Chính sách bán hàng linh hoạt

Chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt cho khách hàng tiên phong, bao gồm ưu đãi Early Bird 3% cho 100 căn đầu tiên và thêm 2% ưu đãi khi ký hợp đồng trong ngày mở bán (dự kiến 1/11). Phương án thanh toán linh hoạt 12-24-36 tháng cùng mức chiết khấu 4,5-10,5% cho khách hàng thanh toán sớm. Khách đặt chỗ 50 triệu đồng mỗi căn được ưu tiên chọn giỏ hàng giới hạn.

Theo chủ đầu tư, Izumi Canaria đã có giấy phép bán hàng, pháp lý minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Song Anh