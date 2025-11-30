6 lỗi có thể bị phạt nặng khi du lịch nhưng ít khách biết

Hút thuốc lá điện tử ở Thái Lan, tắm biển đêm ở Tây Ban Nha có thể khiến du khách tốn tới hàng chục nghìn USD, thậm chí bị bắt giam.

Nhiều du khách nghĩ mình nắm rõ các quy tắc cơ bản khi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, dữ liệu xử phạt cho thấy hàng triệu người đã vô tình vi phạm quy định của nước sở tại khi du lịch, dẫn đến tiền phạt nặng hoặc hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Quy định tắm biển ở Tây Ban Nha

Tại thị trấn Benidorm, Tây Ban Nha, việc bơi lội từ nửa đêm đến 7h bị cấm để ngăn ngừa tai nạn, với mức phạt từ 850 đến 1.400 USD. Các hình phạt cũng áp dụng cho việc ngủ hoặc cắm trại trên bãi biển. Những hạn chế này phản ánh nỗ lực của Tây Ban Nha nhằm duy trì trật tự tại các điểm đến du lịch phổ biến khi lượng khách tăng cao.

Thành phố Seville đã thực hiện các biện pháp nhắm vào hành vi ồn ào tại các bữa tiệc độc thân nam và nữ để bảo vệ trật tự nơi công cộng. Thành phố hiện giám sát chặt chẽ hơn các nhóm tiệc tùng, áp dụng hình phạt đối với các hoạt động gây rối làm phiền cư dân hoặc làm hỏng không khí văn hóa. Nhiều du khách chỉ phát hiện ra những quy tắc này sau khi nhận được tiền phạt.

Luật cấm vape không khoan nhượng của Thái Lan

Thái Lan áp dụng các hình phạt nặng đối với hành vi sở hữu thuốc lá điện tử như ngồi tù và phạt tiền. Trong thập kỷ qua, vô số du khách đã phải đối mặt với tiền phạt tại chỗ hoặc thậm chí bị bắt giữ và trục xuất. Đất nước này duy trì chống thuốc lá điện tử nghiêm ngặt nhất thế giới mặc dù những sản phẩm này hợp pháp ở nhiều quốc gia.

Những người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt nặng, bao gồm tiền phạt lên đến 500.000 baht (khoảng 410 triệu đồng) và tù giam từ 2 đến 5 năm cho các trường hợp nhập khẩu hoặc phân phối.

Đối với du khách bị bắt quả tang sử dụng vape, ngay cả ở nơi riêng tư, hình phạt có thể bao gồm tiền phạt tại chỗ từ 10.000 đến 30.000 baht (khoảng 8,2 đến 24 triệu đồng), tịch thu thiết bị và thậm chí bị trục xuất. Các chiến dịch gần đây, như lệnh của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đầu năm 2025, đã dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ, với hơn 690 người bị bắt chỉ trong một tuần tháng 3.

Công dân có thể báo cáo việc sử dụng thuốc lá điện tử và nhận được tới 60% số tiền phạt áp dụng cho người vi phạm - ví dụ, nếu ai đó bị phạt 5.000 baht, người tố giác có thể nhận được 3.000 baht. Hệ thống phần thưởng khiến du khách không thể hút thuốc lá điện tử kể cả ở những nơi tưởng chừng riêng tư.

Minh họa người hút thuốc lá điện tử. Ảnh: Telegraph

Tương tự, Singapore cũng ban hành lệnh cấm toàn diện đối với việc nhập khẩu, bán và sử dụng thuốc lá điện tử. Du khách bị phát hiện sở hữu những sản phẩm này phải đối mặt với hình phạt nặng nề, bao gồm tiền phạt hoặc tù giam.

Đối với việc sở hữu, sử dụng hoặc mua vape thông thường, người vi phạm lần đầu có thể bị phạt từ 500 SGD (khoảng 10 triệu đồng) đối với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, lên đến 700 SGD (khoảng 14 triệu đồng) đối với người lớn, kèm theo các biện pháp kỷ luật. Nếu vape chứa etomidate, số tiền phạt sẽ cao hơn, tù giam lên đến 6 tháng và chương trình cai nghiện bắt buộc.

Các biện pháp bảo vệ môi trường ở Italy

Đảo Sardinia thực thi giới hạn số lượng du khách tại những bãi biển nổi tiếng nhất và áp dụng tiền phạt gần 4.000 USD đối với việc trộm cắp cát, đặc biệt là tại bờ biển màu hồng Spiaggia Rosa. Bãi biển hồng nổi tiếng đã bị đóng cửa với du khách từ giữa những năm 1990 để ngăn chặn mất thêm cát mặc dù nhiều du khách vẫn cố gắng tiếp cận mà không nhận ra lệnh cấm.

Làng Portofino áp dụng hình phạt khoảng 300 USD đối với việc lang thang tại các điểm chụp ảnh phổ biến để giảm bớt sự hỗn loạn trên đường phố. Quy tắc này nhắm vào hai "khu vực đỏ" nổi tiếng gây cản trở giao thông đi bộ, được thực thi từ cuối tuần Phục sinh để nâng cao trải nghiệm du khách đồng thời ngăn chặn tình trạng quá tải. Mạng xã hội đã làm trầm trọng thêm vấn đề này khi du khách tìm kiếm bức ảnh hoàn hảo nhưng không để ý đến giao thông địa phương.

Yêu cầu bảo hiểm mới của Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị yêu cầu tất cả du khách đến phải có bảo hiểm du lịch tư nhân sau khi số lượng du khách tìm kiếm chăm sóc y tế và rời đi mà không thanh toán ngày càng tăng. Chỉ trong tháng 9/2024, hơn 11.000 du khách được điều trị tại bệnh viện và gần 90 người rời đi mà không thanh toán hóa đơn.

Du khách chụp ảnh ở chùa Chureito, Nhật Bản. Ảnh: Matador

Với mục tiêu 60 triệu du khách mỗi năm vào năm 2030, Nhật Bản đang điều chỉnh các chính sách để giữ cho hệ thống bền vững. Yêu cầu bảo hiểm này đại diện cho một sự thay đổi đáng kể mà nhiều du khách chỉ biết khi bị hỏi tại hải quan, có thể làm chậm trễ việc nhập cảnh hoặc tạo ra những tình huống không mong muốn.

Hạn chế ồn ào trên bãi biển ở Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha hy vọng đảm bảo sự yên bình trên bãi biển bằng cách áp dụng tiền phạt nặng đối với âm thanh lớn. Cơ quan Hàng hải Quốc gia đã cấm loa di động với mức phạt từ khoảng 200 đến 39.000 USD đối với cá nhân và nhóm để mang lại trải nghiệm bãi biển yên bình cho mọi du khách. Những quy tắc này được đưa ra khi các bữa tiệc bãi biển ngày càng tăng và hệ thống âm nhạc lớn gây phiền nhiễu cho những người khác trên bãi biển.

Nhiều du khách cho rằng bãi biển là không gian công cộng, không hạn chế tiếng ồn thông thường. Tuy nhiên, cách tiếp cận ở Bồ Đào Nha phản ánh các nỗ lực của châu Âu nhằm cân bằng doanh thu du lịch với chất lượng cuộc sống cư dân.

Hệ thống phê duyệt điện tử của New Zealand

Từ 1/10/2019, tất cả du khách đến New Zealand phải sở hữu visa hợp lệ hoặc NZeTA (đối với chủ hộ chiếu từ các quốc gia miễn visa và Cư dân Thường trú Australia). Việc phê duyệt NZeTA có thể mất tới 72 giờ. Nhiều du khách thuộc diện miễn visa thường không chú ý đến quy tắc này.

Yêu cầu NZeTA còn áp dụng với hành khách quá cảnh khi họ cũng cần được phê duyệt ngay cả khi không bao giờ rời sân bay. Các cơ quan biên giới đã tăng cường kiểm tra và các sản phẩm không khai báo có thể bị tịch thu khi hải quan phát hiện. Do đó, các mặt hàng nên được khai báo trong quá trình nộp đơn điện tử.

Hoài Anh (Theo AOL)