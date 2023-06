6 liệt sĩ hy sinh tại Đăk Lăk được cấp bằng Tổ quốc ghi công

Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đăk Lăk, hy sinh hôm 11/6 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Theo quyết định ngày 12/6 của Thủ tướng, các liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công gồm: Thiếu tá Hoàng Trung và đại úy Nguyễn Đăng Nhân, công an xã Ea Ktur; thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại úy Hà Tuấn Anh, công an xã Ea Tiêu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur Nguyễn Văn Kiên; Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường - trụ sở UBND và Công an xã Ea Tiêu. Ảnh: Ngọc Oanh

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin rạng sáng 11/6, một nhóm người đi xe máy đến dùng súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở UBND, phòng làm việc của Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Hậu quả làm 4 công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, 2 công an trọng thương.

Đến trưa 12/6, có 27 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị bắt; một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC đã bị tịch thu.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các lực lượng chức năng đang quyết liệt truy bắt những người còn lại trong nhóm tấn công.

Chiều nay, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đến thăm, chia sẻ mất mát của gia đình các nạn nhân sau vụ hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị tấn công.

Viết Tuân