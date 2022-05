6 lãnh đạo trẻ nổi bật trong lĩnh vực blockchain

Một phần ba trong số 20 ứng viên tham gia vòng Phỏng vấn của chương trình Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ hoạt động trong lĩnh vực blockchain.

Vòng Phỏng vấn của chương trình Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ 2022 diễn ra từ 23/5 đến 31/5. Danh sách Top 10 được chấm dựa trên 70% điểm số từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn của độc giả.

Ông Huy Nguyễn, Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, thành viên ban giám khảo chương trình, nhận định: "So với các năm trước, ngành blockchain Việt hiện nay có nhiều bước phát triển vượt bậc. Do đó số lượng lãnh đạo công nghệ tiếp cận với công nghệ mới cũng nhiều hơn, có nhiều sản phẩm trong đa dạng lĩnh vực như NFT, DeFi. Điều này cho thấy rõ ràng ngành blockchain đã trưởng thành hơn nhiều, từ những người làm công nghệ cho đến sản phẩm, ứng dụng".

Nguyễn Hữu An - CTO SotaTek

Theo Nguyễn Hữu An, chương trình Bình chọnlLãnh đạo công nghệ trẻ là cơ hội để những người trẻ, làm công nghệ có thể chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời để truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt trong những xu hướng mới. "Ví dụ như blockchain, chúng ta thấy truyền thông đang liên tục nhắc đến từ khóa này, nhưng rất nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu công nghệ đó là gì. Qua chương trình, hy vọng mọi người có được cái nhìn rõ ràng hơn về blockchain".

Hữu An, sinh năm 1989, hiện đứng đầu mảng công nghệ tại SotaTek. Anh cùng cộng sự đã đưa công ty từ một startup với 20 nhân viên vào năm 2015 thành một trong 10 công ty blockchain nổi bật tại Việt Nam, được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam Vinasa trao danh hiệu 5 sao cho Dịch vụ phát triển phần mềm 2022.

Nguyễn Việt Dũng - CTO Krystal

Còn theo Nguyễn Việt Dũng, CTO Krystal, trong lĩnh vực blockchain, Việt Nam đã có nhiều dự án thành công, mang tầm cỡ quốc tế. Vì vậy, anh đánh giá các ứng viên trong Top 20 đều là đối thủ nặng ký.

CTO sinh năm 1994 cho rằng blockchain đã trưởng thành hơn, nhưng vốn toàn thị trường vẫn rất nhỏ so với các thị trường truyền thống. Vì vậy, công nghệ này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Mục tiêu của anh là xây dựng đội ngũ làm blockchain mang tầm cỡ quốc tế, có sản phẩm tạo ảnh hưởng lớn. Dưới sự dẫn dắt của Dũng, sau một năm, dự án Krystal đã mở rộng quy mô nhân sự lên 50 người và thu hút hơn 100.000 người dùng hàng tháng.

Lê Đại Dương - Co-founder/CTO BHO Network

Lê Đại Dương, sinh năm 1987, là Giám đốc công nghệ của BHO Network, nền tảng blockchain đa chuỗi được xây dựng trên Substrate Framework, cung cấp giao thức tài chính phi tập trung cũng như ứng dụng DApps nhằm phát triển một hệ sinh thái giúp kết nối thế giới thực và không gian metaverse.

Anh cho rằng việc 6/20 ứng viên hoạt động trong lĩnh vực blockchain phản ánh đúng xu hướng công nghệ hiện nay. Từ nửa cuối 2021, blockchain tạo thành cơn sốt mới tại Việt Nam, nhiều lãnh đạo công nghệ trẻ thuộc thế hệ 9x đã tham gia xu hướng, dẫn dắt dự án và gặt hái được thành công ở quy mô trong nước lẫn quốc tế. Theo anh, trong tương lai, blockchain có thể sẽ được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ doanh nghiệp truyền thống đến startup. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn cần nhiều thời gian có thể được phủ khắp, và vai trò của các lãnh đạo công nghệ trẻ trong tiến trình này là đặc biệt quan trọng.

Dương Thanh Hải - CTO GameFi.org

Dương Thanh Hải, sinh năm 1993, đã xây dựng GameFi.org thành một hệ sinh thái cho các trò chơi ứng dụng công nghệ blockchain. Trong sáu tháng kể từ khi ra mắt, nền tảng đã tiến hành thành công IDO/INO/IGO cho 44 dự án, với tổng giá trị ghi nhận được là 5,27 triệu USD.

Hải cũng đang là quản lý cấp cao, cố vấn công nghệ tại Icetea Labs, công ty chuyên ươm tạo các dự án metaverse và gaming tại châu Á. Anh cũng góp sức trong lĩnh vực an ninh mạng với vai trò đồng sáng lập CyRadar, công ty cung cấp giải pháp giúp phát hiện những mối đe dọa tấn công mạng. Theo Hải, chốt chặn yếu nhất trong bất kỳ hệ thống an toàn thông tin luôn là con người, do đó anh cùng đồng đội luôn đặt tính bảo mật làm ưu tiên hàng đầu trong bất kỳ dự án blockchain nào.

Phạm Hoàng Thu Uyên - CEO MetaBlockX

Thu Uyên, sinh năm 1997, là ứng viên nữ duy nhất trong Top 20 của chương trình Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ 2022. Ở tuổi 25, Uyên là đồng sáng lập kiêm CEO của công ty MetaBlockX, cũng như đồng sáng lập kiêm CMO của quỹ đầu tư KTS Capital.

Theo Uyên, khó khăn lớn nhất của phụ nữ khi làm trong lĩnh vực công nghệ là đôi khi bị đánh giá thấp về năng lực. "Tôi tin nếu phái nữ nắm được thông tin đúng về bước chuyển mình đột phá trong công nghệ, ngành sẽ được hưởng lợi lớn vì có nhiều các tài năng nữ giới tham gia", Uyên nói. Cô cũng đang ấp ủ dự án công nghệ - xã hội, ứng dụng blockchain vào hoạt động từ thiện, giúp các tổ chức nhận quyên góp và gây quỹ một cách hiệu quả hơn.

Phạm Thanh Vi - CEO XTEK.asia

Ứng viên cuối cùng trong lĩnh vực blockchain của Top 20 là Phạm Thanh Vi, CEO sinh năm 1989 của XTEK.asia. Thanh Vi tin những công nghệ mới như blockchain hay metaverse sẽ giúp kết nối và hỗ trợ tốt cho xã hội hiện tại và tương lai. Công ty XTEXK.asia do anh thành lập đang làm về các sản phẩm liên quan đến blockchain, NFT Marketplace.

Thanh Vi cũng là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng công nghệ truyền thống. Anh đang là chuyên gia tư vấn công nghệ cho chương trình chuyển đổi số ở các tỉnh thành tại Việt Nam của Liên Hiệp Quốc. Trong Covid-19, anh đã cùng đồng đội xây dựng ứng dụng SOSMap, giúp kết nối người gặp khó khăn với người có thể giúp đỡ trong đại dịch. Dự án của Vi đã hỗ trợ kịp thời nhiều người dân trong đợt bão lớn ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế năm 2020.

Đây là năm thứ hai VnExpress tổ chức chương trình Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ. Sự kiện dành cho những người đứng đầu về công nghệ trong các tổ chức, doanh nghiệp, dưới 35 tuổi và đã có thành tích nhất định trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tìm ra bài toán tăng trưởng bằng công nghệ, mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của công ty. Sau 10 tuần, chương trình đã chọn ra 20 ứng viên xuất sắc để bước vào vòng Phỏng vấn, diễn ra từ ngày 23/5 đến hết 31/5. Danh sách Top 10 lãnh đạo công nghệ trẻ sẽ được công bố trong sự kiện CTO Summit, dự kiến diễn ra giữa tháng 6 tại TP HCM. Tham gia bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ

Khương Nha