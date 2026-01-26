6 kiểu tóc đẹp được lăng xê năm 2026

Theo Vogue, shaggy lob là một trong những kiểu tóc được lăng xê năm nay. Kiểu dáng này dài ngang vai hoặc qua vai một chút, tỉa nhiều lớp nhằm tạo độ xù nhẹ và hơi lộn xộn, đưa tới cảm giác phóng khoáng, tự nhiên. Phần mái tỉa thưa kiểu mái bay. Shaggy lob phù hợp với người có mái tóc mỏng, người mặt tròn hoặc mặt vuông, người muốn trông trẻ và hiện đại hơn nhưng không quá nổi loạn.