6 đơn vị phân phối dự án The Infinity

Chủ đầu tư DCT Partners Vietnam ký kết hợp tác chiến lược với 6 đơn vị phân phối chuẩn bị đưa dự án căn hộ cao cấp The Infinity tại Bình Dương ra thị trường.

Đối tác tham gia ký kết ngày 30/11 bao gồm Master Land, TCM Realty, KN Real, Maicom Invest, Sunrise và Thiết Lâm Xa Group. Đây đều là những đơn vị nhiều năm kinh nghiệm, nhất là thị trường Bình Dương.

Đại diện DCT Partners Vietnam cho biết 6 đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc đưa dự án đến với khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả. "Chúng tôi tin rằng các đơn vị sẽ là cầu nối lan tỏa giá trị độc đáo của dự án The Infinity, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người mua", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

The Infinity (tên pháp lý là khối B4 - khu liên hợp Cao ốc Sóng Thần thuộc khu phức hợp Charm Plaza 1) tọa lạc gần ngã tư 550, TP Dĩ An (Bình Dương). Đây là điểm kết nối TP HCM, các khu công nghiệp lớn, nằm trong vùng quy hoạch trọng điểm của tỉnh.

Dự án gồm 547 căn hộ và gần 30 nhà phố thương mại. Trong giai đoạn hiện tại, chủ đầu tư tập trung đưa ra thị trường sản phẩm hai phòng ngủ với 100% có hai ban công. Các căn hộ bàn giao hoàn thiện hệ tủ bếp trên và dưới, thẻ khóa từ ba tính năng, hệ thống máy lạnh âm trần Multi, bồn rửa chén hai hộc, thiết bị vệ sinh thương hiệu cao cấp từ châu Âu...

Lễ ký kết đại lý phân phối chiến lược dự án The Infinity sáng 30/11. Ảnh: DCT

Hiện, dự án chuẩn bị nghiệm thu hầm móng. Song song đó, chủ đầu tư đẩy nhanh các bước pháp lý quan trọng để sớm triển khai ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Ông Đặng Minh Hoàng, đại diện đơn vị phân phối KN Real, nhận định tiến độ đảm bảo và pháp lý là hai yếu tố quyết định để án lấy được lòng tin từ khách hàng, cũng là cơ sở để đơn vị phân phối an tâm đồng hành trong giai đoạn tiếp theo.

The Infinity được quy hoạch nhiều tiện ích. Nổi bật là khu wellness spa 1.200 m2 ngay nội khu, cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp vận hành tương tự các resort nghỉ dưỡng. "Các dịch vụ wellness, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của cư dân The Infinity mà không cần đến những khu nghỉ dưỡng cao cấp", đại diện chủ đầu tư nói.

Ngoài spa, dự án còn được trang bị hệ thống tiện ích như gym, phòng yoga, hồ bơi điện phân muối, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, công viên...

Phối cảnh dự án The Infinity. Ảnh: DCT

Khu căn hộ cũng chú trọng đến yếu tố bảo mật và an ninh. Hệ thống an ninh 24/7 cùng với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp sẽ giúp cư dân an tâm trong suốt thời gian sinh sống. Các dịch vụ hỗ trợ như bảo trì, vệ sinh... cung cấp đầy đủ và được Asahi Japan vận hành.

Hoài Phương