6 diện mạo thời trang ấn tượng năm 2025

Theo Vogue, hình ảnh ấn tượng nhất năm nay là màn xuất hiện của Greta Lee trong chiếc váy ngắn tại Liên hoan phim Venice 2025. Diện mạo này cũng được khán giả bình chọn cao nhất (7,5%) trong cuộc khảo sát của Vogue. Trang phục của Dior do Anderson thực hiện, là sự pha trộn giữa tính hiện đại, táo bạo và tinh nghịch, lấy cảm hứng từ phong cách đồ ngủ cổ điển và vest.
Theo Vogue, hình ảnh ấn tượng nhất năm nay là màn xuất hiện của Greta Lee trong chiếc váy ngắn tại Liên hoan phim Venice 2025. Diện mạo này cũng được khán giả bình chọn cao nhất (7,5%) trong cuộc khảo sát của Vogue. Trang phục của Dior do Anderson thực hiện, là sự pha trộn giữa tính hiện đại, táo bạo và tinh nghịch, lấy cảm hứng từ phong cách đồ ngủ cổ điển và vest.
Video: E!
Rihanna ghi điểm ở Met Gala bằng các sáng tạo của Marc Jacobs gồm áo khoác ngắn và váy corset. Phần cổ giả lấy cảm hứng từ sơ mi, tô điểm bằng cà vạt chấm bi màu đỏ rượu.
Rihanna ghi điểm ở Met Gala bằng các sáng tạo của Marc Jacobs gồm áo khoác ngắn và váy corset. Phần cổ giả lấy cảm hứng từ sơ mi, tô điểm bằng cà vạt chấm bi màu đỏ rượu.
Diễn viên Ayo Edebiri trong bộ đầm Chanel tại buổi ra mắt phim After The Hunt tại Liên hoan phim London. Thiết kế satin màu kem thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 đầu tay của Matthieu Blazy, thắt eo bằng họa tiết hoa trà đặc trưng. Vogue nhận xét trông Ayo duyên dáng theo kiểu cổ điển của Hollywood xưa.
Diễn viên Ayo Edebiri trong bộ đầm Chanel tại buổi ra mắt phim After The Hunt tại Liên hoan phim London. Thiết kế satin màu kem thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 đầu tay của Matthieu Blazy, thắt eo bằng họa tiết hoa trà đặc trưng. Vogue nhận xét trông Ayo duyên dáng theo kiểu cổ điển của Hollywood xưa.
Jenna Ortega gây ấn tượng trong thiết kế của Givenchy tại lễ trao giải Emmy 2025. Trang phục do Sarah Burton thực hiện, thân trên đính đá quý. Diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng phong cách làm đẹp đậm chất Gothic, toát lên vẻ thanh lịch và bí ẩn.
Jenna Ortega gây ấn tượng trong thiết kế của Givenchy tại lễ trao giải Emmy 2025. Trang phục do Sarah Burton thực hiện, thân trên đính đá quý. Diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng phong cách làm đẹp đậm chất Gothic, toát lên vẻ thanh lịch và bí ẩn.
Ca sĩ Rosalía tới Paris Fashion Week trong bộ váy tank top, thể hiện sự phóng khoáng của thời trang đường phố. Cô tạo điểm nhấn bằng chiếc mũ hình cánh chim. Ảnh: Instagram rosaliaworldtour
Ca sĩ Rosalía tới Paris Fashion Week trong bộ váy tank top, thể hiện sự phóng khoáng của thời trang đường phố. Cô tạo điểm nhấn bằng chiếc mũ hình cánh chim. Ảnh: Instagram rosaliaworldtour
Bộ đầm của Cate Blanchett ở Liên hoan phim Venice được cho là mang tới điều thú vị và bất ngờ. Cô kết hợp áo lụa tank top đơn giản với chân váy thuộc bộ sưu tập Maison Margiela Artisanal 2025 được ghép từ các mảnh in hình tranh tĩnh vật và lông chim. Elle nhận xét thiết kế khiến người xem phải ngắm nhìn thật lâu.
Bộ đầm của Cate Blanchett ở Liên hoan phim Venice được cho là mang tới điều thú vị và bất ngờ. Cô kết hợp áo lụa tank top đơn giản với chân váy thuộc bộ sưu tập Maison Margiela Artisanal 2025 được ghép từ các mảnh in hình tranh tĩnh vật và lông chim. Elle nhận xét thiết kế khiến người xem phải ngắm nhìn thật lâu.
Sao Mai
Ảnh: AFP