6 diện mạo thời trang ấn tượng năm 2025

Theo Vogue, hình ảnh ấn tượng nhất năm nay là màn xuất hiện của Greta Lee trong chiếc váy ngắn tại Liên hoan phim Venice 2025. Diện mạo này cũng được khán giả bình chọn cao nhất (7,5%) trong cuộc khảo sát của Vogue. Trang phục của Dior do Anderson thực hiện, là sự pha trộn giữa tính hiện đại, táo bạo và tinh nghịch, lấy cảm hứng từ phong cách đồ ngủ cổ điển và vest.