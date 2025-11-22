6 điểm trải nghiệm miệt vườn, sông nước miền Tây

Vườn Cái Mơn, Cái Bè, cù lao An Bình... sở hữu vườn cây trái sum suê, hệ sinh thái sông nước độc đáo, trở thành mô hình du lịch nông nghiệp - nông thôn hiệu quả.

Đến miền Tây, du khách không thể bỏ qua những vườn cây ăn trái bạt ngàn, nơi bạn có thể tự tay thu hoạch và thưởng thức hoa quả ngay tại vườn. Ngoài cơ hội được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, thưởng thức đặc sản tươi ngon, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống chân chất của người nông dân Nam Bộ. Dưới đây là 6 điểm đến nổi bật tại vùng sông nước Nam Bộ.

Cái Bè

Chợ nổi Cái Bè. Ảnh: Vietbao

Nằm dọc bờ Bắc sông Tiền, Cái Bè (Tiền Giang cũ) được biết đến là một trong những vựa trái cây lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Những vườn cây ăn trái ở đây nổi tiếng với sự đa dạng và trù phú, cung cấp nhiều loại quả đặc sản như bưởi da xanh, nhãn, cam sành, đặc biệt là vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim. Mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8, là thời điểm lý tưởng nhất để tham quan các miệt vườn tại đây khi nhiều loại trái cây vào mùa chín rộ.

Vườn Cái Mơn

Vườn hoa kiểng Cái Mơn thu hút khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: bentre24

Được mệnh danh là "vựa cây trái lớn nhất nhì miền Nam", vườn trái cây Cái Mơn (Bến Tre cũ) là điểm đến không thể bỏ lỡ. Nơi đây được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Hàm Luông và Cổ Chiên, bồi đắp phù sa quanh năm, tạo điều kiện lý tưởng cho cây trái phát triển. Đến Cái Mơn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng, trải nghiệm những vườn chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, xoài cát sai trĩu cành. Sách Kỷ lục Việt Nam cũng công nhận đây là nơi sản xuất giống cây ăn trái lớn nhất cả nước.

Ngoài trái cây, Cái Mơn còn nổi tiếng với các làng nghề hoa kiểng, tạo nên những sản phẩm bonsai độc đáo, xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.

Cù lao An Bình

Nằm giữa dòng sông Tiền, cù lao An Bình (tỉnh Vĩnh Long) là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn. Được mệnh danh là "ốc đảo xanh", cù lao nổi tiếng với những vườn cây ăn quả rộng lớn, đặc biệt là chôm chôm, sầu riêng và măng cụt. Du khách có thể dễ dàng di chuyển từ thành phố Vĩnh Long qua phà để đến cù lao.

Tại đây, trải nghiệm đi xuồng ba lá len lỏi qua các con rạch nhỏ, hai bên là những hàng cây trái sum suê, sẽ để lại những ấn tượng khó quên. Nhiều homestay cũng được xây dựng để phục vụ du khách muốn trải nghiệm sâu hơn cuộc sống miệt vườn.

Làng du lịch Mỹ Khánh

Đi thuyền len lỏi trong miệt vườn sông nước là trải nghiệm thú vị ở Cần Thơ. Ảnh: M.K

Cách trung tâm Cần Thơ không xa, Làng du lịch Mỹ Khánh là một trong những khu du lịch sinh thái miệt vườn nổi tiếng nhất. Với diện tích hơn 30 ha, nơi đây quy tụ hơn 20 loại cây ăn trái đặc trưng của miền Tây. Du khách đến đây không chỉ được thưởng thức trái cây, còn được tham quan nhà cổ Nam Bộ, các làng nghề truyền thống làm hủ tiếu, bánh tráng và lắng nghe những giai điệu đờn ca tài tử. Ngoài ra, các trò chơi dân gian như đua heo, câu cá sấu, tát mương bắt cá cũng mang lại những trải nghiệm vui nhộn và đáng nhớ.

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng được ví như "lá phổi xanh" của Đồng Tháp Mười, nổi bật với những cánh rừng tràm nguyên sinh bạt ngàn. Đến đây, du khách sẽ được ngồi xuồng len lỏi qua các con rạch, khám phá sân chim tự nhiên rộng hơn 36 ha, là nơi trú ngụ của hàng chục loài chim nước, trong đó có cả những loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ như nhan điển.

Leo lên đài quan sát cao 18 m, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh rừng tràm xanh mướt. Đặc sản địa phương như cá lóc nướng trui cuốn lá sen non hay lẩu cá linh bông điên điển là những món ăn không nên bỏ qua.

Vườn quốc gia Tràm Chim

Tràm Chim thu hút nhiều chim cò đến kiếm ăn, trú ngụ. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Vườn quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế. Đây là nơi bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng. Đặc biệt, vào mùa nước nổi (từ tháng 9 đến tháng 12), nơi đây trở nên sống động hơn với hàng chục nghìn cánh cò trắng điểm xuyết trên nền tràm xanh. Du khách có thể trải nghiệm làm ngư dân, thu hoạch lúa trời (lúa ma), một loại lúa đặc biệt chỉ sinh trưởng vào mùa nước lũ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quan sát các loài chim, đặc biệt là sếu đầu đỏ quý hiếm.

Hành trình về miền Tây khám phá du lịch nông nghiệp là cơ hội để du khách tạm rời xa những ồn ào phố thị, tìm về với sự bình yên, trong lành của thiên nhiên và cảm nhận sự ấm áp, hiếu khách của người dân nơi đây.

Thanh Thư