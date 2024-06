6 điểm đến ở London hút fan Taylor Swift

Công viên, quán bar, khu phố mua sắm sầm uất ở London xuất hiện trong album của Taylor Swift là những điểm hút khách đến London mùa hè này.

Trước thềm show diễn The Eras Tour London, 21/6-20/8, Sarah James - biên tập viên tờ Condé Nast Traveller, cũng là người London - đã lọc ra 6 địa điểm được nhắc đến trong 11 album của Taylor Swift, biến London thành một "bản đồ âm nhạc" đầy thú vị cho người hâm mộ và thu hút du khách.

1. Quán The Black Dog

Quán rượu The Black Dog, Luân Đôn. Ảnh: BBC

Quán rượu bình dị ở khu Vauxhall, phía nam London - The Black Dog - bất ngờ "nổi như cồn" trên bản đồ du lịch nhờ ca khúc "The Black Dog" trong album mới nhất của Taylor Swift.Trước đây, The Black Dog chỉ là địa điểm quen thuộc của những khách hàng "ruột". Từ khi ca khúc ra mắt, người hâm mộ Taylor Swift trên khắp thế giới đã đổ xô đến quán để trải nghiệm không gian từng truyền cảm hứng cho thần tượng. Nhằm đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ, quán đã bổ sung nhiều món ăn thức uống lấy cảm hứng từ Taylor Swift vào thực đơn. Khách hàng có thể thưởng thức "Swift Half" - nửa ly bia Black Dog hảo hạng, hay "Swift Burger" - bánh burger truyền thống với nước sốt đặc biệt và khoai tây chiên.

Cách di chuyển: Đi tàu điện Victoria Line đến Vauxhall.

2. Khu phố Highgate

Highgate với vẻ đẹp cổ kính và thanh lịch, được coi là một trong những góc phố quyến rũ nhất khu vực Bắc London. Khu phố này từng là một phần của khu đất săn bắn rộng lớn thuộc Giám mục London. Tên gọi Highgate bắt nguồn từ chính đặc điểm cổng cao (high gate) được xây dựng xung quanh khu đất để ngăn hươu thoát ra ngoài.

Vẻ đẹp của Highgate, như Taylor Swift đã khám phá, chính là kiến trúc Georgia cổ kính, các cửa hàng và quán rượu sang trọng. Nổi bật nhất là The Flask, tên quán bắt nguồn từ truyền thống bán bình đựng nước (flask) - những chiếc bình được dùng để lấy nước từ các suối gần đó.

Quán rượu The Flask trong khu Highgate. Ảnh: Theflaskhighgate

Highgate còn nổi tiếng với nghĩa trang cùng tên, nơi an nghỉ của nhà tư tưởng Karl Marx, huyền thoại âm nhạc George Michael, tác giả Douglas Adams và nhà thơ George Elliot.

Cách di chuyển: Đi tàu điện Northern Line đến Highgate hoặc Archway.

3. Công viên lãng mạn Hampstead Heath

Trong lời ca khúc London Boy, Taylor Swift nhắc đến công viên Hampstead Heath, ốc đảo xanh mát nằm giữa Highgate và Hampstead. Đây là điểm đến lý tưởng để du khách rời xa nhịp sống ồn ào của London và hòa mình vào thiên nhiên.

Công viên Hampstead Heath rộng 320 ha, cách trung tâm London 6,5 km. Ảnh: Britain Express

Hampstead Heath được mệnh danh là công viên đẹp nhất London, với những khu rừng, đồng cỏ và hồ bơi ngoài trời. Đặc biệt, du khách đừng bỏ lỡ tầm nhìn toàn cảnh London ngoạn mục từ đồi Quốc Hội hay thư giãn tại các hồ bơi nước lau sậy độc đáo.

Cách di chuyển: Đi tàu Northern Line hoặc Overground đến Hampstead Heath.

4. Phố Bond - Thiên đường thời trang cao cấp

Khu Mayfair gần phố Bond. Ảnh: London X

Đây là khu vực đắt đỏ, hãy chuẩn bị tinh thần "móc hầu bao", Sarah James lưu ý.

Phố Bond là thiên đường thời trang xa xỉ của London, các thương hiệu đẳng cấp thế giới đều có cửa hàng tại đây. Nhưng nếu ngân sách của bạn phù hợp xem hàng hơn mua sắm, bạn vẫn có thể ghé thăm một vài nhà hàng thú vị ở Mayfair gần đó. Ngoài ra, tiệm Humo nổi tiếng với các món nướng củi, còn Mount St. Restaurant phục vụ bữa xế ngon nhất khu vực.

Cách di chuyển: Đi tàu điện ngầm tuyến Elizabeth, Central hoặc Jubilee đến Bond Street.

5. Khu phố đa văn hóa sôi động Brixton

Chợ Brixton tồn tại hơn 160 năm. Ảnh: BBC

Cũng trong "London Boy" Taylor Swift đã tận hưởng đêm ở Brixton, khu phố ở phía nam London. Brixton nổi tiếng với cộng đồng dân cư đa văn hóa sôi động, nổi bật là những cửa hàng đặc trưng của cộng đồng người gốc Phi-Caribbean.

Nếu đến khu phố, đừng bỏ lỡ trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời tại chợ Brixton, thưởng thức các bộ phim tại rạp Ritzy cổ kính hơn 100 năm tuổi, hay nhâm nhi một ly margarita "tuyệt đỉnh" tại Hacha - quán bar được mệnh danh có margarita ngon nhất London.

Cách di chuyển: Đi tàu Victoria Line đến Brixton.

6. Khu phố nghệ thuật "chất lừ" Shoreditch

Nếu bạn muốn dành một buổi chiều ở Shoreditch như Taylor, bạn nên đến vào chủ nhật để trải nghiệm chợ hoa Columbia Road nổi tiếng. Hoặc đi đến Brick Lane, nơi khám phá các khu chợ và khu ẩm thực. Nhưng Shoreditch không chỉ là nơi để tận hưởng một buổi chiều lãng mạn mà còn là thiên đường cho những tín đồ nghệ thuật đường phố và cuộc sống về đêm sôi động. Những bức tranh graffiti, cửa hàng mua sắm độc đáo, và khu mua sắm Boxpark tái chế từ container vận chuyển tạo nên diện mạo năng động, cá tính của Shoreditch.

Nằm trong khu Hackney, phía bắc London, Shoreditch là biểu tượng của phong cách đô thị thời thượng. Ảnh: The Stage Shoreditch

Cuối cùng, đừng quên ghé thăm quán rượu Ten Bells, nhâm nhi một ly bia và lắng nghe những câu chuyện bí ẩn xung quanh tên tội phạm Jack the Ripper.

Cách di chuyển: Đi tàu Overground đến Shoreditch High hoặc tàu Northern Line đến Old Street.

Hồng Ngọc (Theo Condé Nast Traveller, CNN)