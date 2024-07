6 điểm đến nổi tiếng du khách không bao giờ muốn quay lại

Thủ đô Cairo đẹp nhưng có nhiều bẫy du lịch, Rome quá nóng và đông đúc vào mùa hè khiến nhiều du khách không muốn quay lại những nơi này.

Dưới đây là những điểm du lịch nổi tiếng thế giới "du khách không bao giờ muốn quay lại vì thất vọng" thu hút sự chú ý của nhiều người dùng trên diễn đàn nổi tiếng Reddit, Mỹ.

Một du khách có biệt danh Cheat-Meat chọn Cairo, Ai Cập là nơi "không bao giờ quay lại" vì kim tự tháp rất đẹp nhưng những kẻ lửa đảo và chèo kéo khách du lịch đã phá hỏng trải nghiệm đẹp đẽ đó.

Nhiều người đồng tình với chia sẻ này. Một người khác cho biết họ gần như bị nhốt trong cửa hàng nước hoa ở Ai Cập để ép mua hàng. Tuy nhiên, người này vẫn kiên quyết không mua bất kỳ món đồ nào khiến chủ hàng buộc phải để khách đi. "Trải nghiệm đó hơi đáng sợ", du khách có biệt danh Crap-bag nói.

Lạc đà chở khách nằm nghỉ ngơi tại một kim tự tháp ở Ai Cập. Ảnh: Egypt keytours

Ấn Độ là điểm đến tiếp theo bị nhiều khách nhắc đến nhất với những lời phàn nàn như "liên tục bị quấy rối", "thiếu tôn trọng khách du lịch" và "bị nhìn chằm chằm". Nhiều du khách cho biết rất yêu món cà ri nhưng tình yêu đó không đủ sức mạnh để kéo họ đến Ấn Độ một lần nữa.

Bên cạnh đó, bang Florida, Mỹ cũng là điểm đến bị nhiều khách cho vào danh sách vì "có nhiều bẫy du lịch, nhiều người hành xử thô lỗ". Tuy vậy, vẫn có nhiều khách khen điểm đến "bản chất tuyệt vời" nếu có thể thoát khỏi khu vực trung tâm thương mại ngột ngạt.

Với nhiều du khách, ánh đèn rực rỡ của Monaco không gây được ấn tượng. "Nhà vệ sinh công cộng ở cung điện cực kỳ bẩn" và tại sòng bài Monte Carlo, du khách "sẽ bị phớt lờ nếu không phải khách thường xuyên hoặc giàu có" là những trải nghiệm khiến nhiều người khó chịu khi đến một trong những đất nước giàu có nhất thế giới này.

Giá cả cũng là yếu tố khiến du khách quyết định không quay lại. Người dùng có biệt danh Joe Cool cho biết Thụy Sĩ đẹp nhưng quá đắt đỏ. Bữa tối rẻ nhất họ từng trả ở quốc gia này là 150 USD. Hầu hết các bữa ăn đều có giá trên 200 USD. Các chuyến tàu, cáp treo dài 30 phút lên núi có giá 130 USD. Trong khi đó cùng trải nghiệm tương tự như ở Pháp, Italy, Áo, Đức, giá chỉ bằng 50%.

Rome, Italy là điểm đến du khách chia sẻ không nên đến vào mùa hè vì quá nóng bức, đông đúc khiến mọi thứ trở nên "kinh khủng".

Bên cạnh đó, các du khách cũng chia sẻ về những nơi muốn quay lại nhiều lần. Cornwall của Anh là điểm đến như vậy. Họ yêu những bãi biển đầy cát hoang sơ, bề dày lịch sử cùng các công trình kiến trúc tại điểm đến này. "Nước biển màu xanh ngọc, nhiều vịnh biển đẹp, những con đường mòn ven biển đi bộ tràn ngập mùi thơm của hương hoa" là ưu điểm khi du khách nhắc đến Cornwall.

Thành phố ven biển Penang của Malaysia là điểm đến yêu thích khác của du khách quốc tế. Trải nghiệm ấn tượng nhất của khách khi đến nơi này là tạo cho họ cảm giác "đang đến thăm nhiều quốc gia cùng lúc" do có sự pha trộn giữa các nền văn hóa. Oman, điểm đến ở Trung Đông, cũng được đánh giá có nhiều thứ để xem với quang cảnh đa dạng, từ sa mạc, núi non, bãi biển, rừng cây, thung lũng và những ngôi làng cổ, con người thân thiện. New Orleans của Mỹ được nhận xét là nơi có nền văn hóa sống động nhất du khách từng biết.

Các thành phố Tokyo, Osaka, Kyoto là điểm đến chủ yếu của du khách khi đến Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều du khách bày tỏ sự yêu thích với thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa. Được biết đến với biệt danh "tiểu Kyoto", Kanazawa mang lại cho du khách nhiều bất ngờ hơn mong tưởng.

Anh Minh (Theo DM)