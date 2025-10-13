6 đề cử nổi bật tranh giải 'Video truyền cảm hứng'

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh và concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" là hai trong 6 đề cử tham gia hạng mục "Video truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards 2025.

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây.

Sau 10 ngày mở cổng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025, concert Anh trai vượt ngàn chông gai đang dẫn đầu lượt vote "Video truyền cảm hứng" với 10.103 lượt, bỏ xa 5 ứng viên còn lại. Chuỗi concert do YeaH1 tổ chức, tạo dấu ấn mạnh mẽ với âm nhạc, câu chuyện nghệ sĩ và bầu không khí kết nối cộng đồng. Mỗi tiết mục đề cao phần dàn dựng sân khấu, ánh sáng, cảm xúc.

Chương trình lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật, cùng thông điệp xã hội, hành động sống tích cực đến người xem. 33 "anh tài" thuộc nhiều lĩnh vực - từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ, doanh nhân đến vận động viên, trong đó có NSND Tự Long, Bằng Kiều, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Rhymastic, Trọng Hiếu, Soobin, Kay Trần, Bùi Công Nam, Cường Seven, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Hà Lê, Tăng Phúc, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, HuyR, Rapper Đinh Tiến Đạt, Binz, Tiến Luật, BB Trần, Duy Khánh, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, đạo diễn Kiên Ứng, Neko Lê, võ Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, cựu danh thủ Hồng Sơn, MC Thành Trung.

Trên các diễn đàn, khán giả cho biết ấn tượng với concert vì mang tính giải trí chất lượng cao. Ảnh: YeaH1

Nhiều khán giả đánh giá cao video lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9. 79 đội hình diễu binh tiến qua lễ đài, biểu trưng cho sức mạnh, kỷ luật và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là hình ảnh giàu cảm xúc mà còn là tuyên ngôn về tầm vóc, khát vọng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.



Nhờ sự đồng lòng của êkíp VTV, những hình ảnh đẹp và truyền cảm hứng nhất về lễ diễu binh được truyền tải trọn vẹn tới người dân cả nước, khơi gợi lòng tự hào và biết ơn thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định niềm tin vững chắc vào tương lai hùng cường của dân tộc.

Các khoảnh khắc được truyền hình trực tiếp trên VTV, lột tả không khí hào hùng của buổi lễ. Tiếng nhạc hùng tráng đến sắc màu rực rỡ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia và hàng triệu lượt theo dõi qua màn hình. Ảnh: VTV

Tương tự, Việt Nam tôi đó! có cơ hội thắng giải "Video truyền cảm hứng". Ngày 30/4, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước và kiều bào toàn cầu.



Trong không khí trang nghiêm, từng đội hình diễu binh, diễu hành uy nghi tiến qua lễ đài, tái hiện hào khí lịch sử và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Video tổng hợp Việt Nam tôi đó! do đội ngũ VTV ghi lại mang đến cho người xem thước phim giàu cảm xúc, vừa hoành tráng vừa gần gũi.

Việt Nam tôi đó! Video "Việt Nam tôi đó!". Video: VTV

MV Made in Vietnam cũng là ứng viên nổi bật của hạng mục này. Dự án ra mắt ngày 6/8, đánh dấu sự trở lại đặc biệt của nhóm producer DTAP, với sự góp giọng của NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi.



Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và êkip gần 400 người khắc họa hành trình xuyên Việt bằng giai điệu, hình ảnh, dẫn dắt khán giả qua nhiều lát cắt đời sống - từ nhịp sống miền biển, chợ quê miền Tây đến tà áo dài truyền thống, xen lẫn khung cảnh hiện đại giàu tính biểu tượng.



Một trong những điểm tạo cảm xúc mạnh là màn hòa giọng của 100 gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, thời trang, văn hóa như kình ngư Ánh Viên, Hoa hậu H'Hen Niê, NTK Phan Đăng Hoàng... đem đến bức tranh sức sống về Việt Nam đương đại.

Made in Vietnam - NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi MV "Made in Vietnam". Video: Vmas Label

Hai ứng viên còn lại được đề cử giải "Video truyền cảm hứng" có thế mạnh riêng, liên tục gây sốt trên các nền tảng số. Nếu Bắc Bling tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc qua cảnh làng quê, lễ hội, đình đền, áo tứ thân, góp phần tôn vinh giá trị di sản Bắc Ninh - cái nôi của dân ca quan họ, thì MV Còn gì đẹp hơn khắc họa ký ức chiến tranh, niềm mong đợi và khát vọng hòa bình.

Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 dành cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.

Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Giao diện bình chọn 6 ứng viên giải "Video truyền cảm hứng" lúc 10h ngày 13/10. Ảnh chụp màn hình

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Đông Vệ