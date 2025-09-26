Video truyền cảm hứng

Ngày 30/4, cả nước hướng về TP HCM trong niềm tự hào và xúc động khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước và kiều bào ở xa Tổ quốc.



Trong không khí trang nghiêm, từng đội hình diễu binh, diễu hành uy nghi tiến qua lễ đài, tái hiện hào khí lịch sử và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Video tổng hợp Việt Nam tôi đó! do đội ngũ VTV ghi lại đã mang đến cho người xem những thước phim giàu cảm xúc, vừa hoành tráng vừa gần gũi. Những hình ảnh ấy nhanh chóng được lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo khán giả dõi theo trên sóng truyền hình và các nền tảng số.



Tác phẩm không chỉ đơn thuần là bản ghi hình và tóm tắt những hình ảnh đẹp nhất tại sự kiện, mà còn trở thành cầu nối để triệu trái tim Việt cùng hòa chung nhịp đập tự hào, biết ơn quá khứ và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước.