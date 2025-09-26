Video truyền cảm hứng

MV Made in Vietnam ra mắt ngày 6/8, đánh dấu sự trở lại đặc biệt của nhóm producer DTAP, với sự góp giọng của NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi. Dự án được ấp ủ suốt hơn một năm, kể câu chuyện văn hóa, con người và niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc.



Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và êkip gần 400 người Việt Nam khắc họa hành trình xuyên Việt bằng giai điệu, hình ảnh, dẫn dắt khán giả qua nhiều lát cắt đời sống - từ nhịp sống miền biển, chợ quê miền Tây đến tà áo dài truyền thống, xen lẫn khung cảnh hiện đại giàu tính biểu tượng.



Một trong những điểm tạo cảm xúc mạnh là màn hòa giọng của 100 gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, thời trang, văn hóa, như kình ngư Ánh Viên, Hoa hậu H'Hen Niê, NTK Phan Đăng Hoàng... đem đến bức tranh sức sống về Việt Nam đương đại.



Không chỉ mang tính giải trí, dự án còn kết nối các thế hệ nghệ sĩ. Khán giả đánh giá cao nỗ lực đưa âm nhạc đại chúng nước nhà chạm đến giá trị văn hóa, niềm tự hào dân tộc của DTAP.