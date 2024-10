6 dấu hiệu bạn thực sự giàu có

Sự giàu có thường mang tính tương đối vì mỗi người có cách đánh giá về tài chính và nhu cầu cá nhân khác nhau.

Nhưng có những dấu hiệu cho thấy những gì bạn đang sở hữu là mơ ước của nhiều người.

Bình yên trong tâm hồn

Theo Michael Ashley, chuyên gia, nhà sáng lập nền tảng tài chính Richiest (Mỹ), chỉ số tinh tế nhất thể hiện sự giàu có chính là an tâm tài chính. Nếu bạn vượt qua được các khoản chi phí bất ngờ hoặc các trường hợp khẩn cấp mà không quá căng thẳng chính là dấu hiệu của giàu có thực sự.

Tự do theo đuổi đam mê

Một dấu hiệu khác là được tự do theo đuổi đam mê và sở thích mà không bị ràng buộc bởi tài chính. "Giàu có không chỉ về số lượng mà là tự do và an toàn với nguồn lực bạn có", Ashley nói.

Ảnh minh họa: Istock

Thu nhập thụ động đủ cho chi phí sinh hoạt

Theo Michael Kojonen, người sáng lập và chủ sở hữu doanh nghiệp tư vấn mục tiêu tài chính Principal Preservation Services, một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn thực sự giàu có là thu nhập thụ động hoặc tiền tiết kiệm có thể trang trải thoải mái cho chi phí sinh hoạt, giúp bạn không cần làm việc vất vả.

Kojonen cho biết, nhiều khách hàng đến văn phòng ông đều ngạc nhiên khi biết giàu có không chỉ là tích lũy tài sản mà còn là tạo kế hoạch bền vững, mang lại sự an toàn và tự do lâu dài.

Taylor Kovar, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty tư vấn tài chính Kovar Wealth Management, giải thích thêm, giàu có nghĩa là bạn không cần làm việc, trừ khi bạn muốn. Các khoản đầu tư và tiền tiết kiệm bạn tạo ra đã đủ trang trải cho cuộc sống.

Không áp lực nợ nần

Một dấu hiệu tốt khác thể hiện sự giàu có là bạn không có bất kỳ khoản nợ nào. Nếu có, theo Kovar, bạn có thể quản lý được và không gây căng thẳng. "Bạn trả hết nợ mà không phải hy sinh mức sống của mình", chuyên gia nói.

Bạn có thể đưa ra những lựa chọn không dựa trên tài chính

Kovar cho biết một dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn giàu có là khi có thể đưa ra quyết định trong cuộc sống mà không bị ràng buộc quá mức bởi những tác động tài chính.

"Bạn muốn chuyển nghề, khởi nghiệp hoặc nghỉ phép? Bạn có thể làm mà không cần lo lắng", Kovar nói.

Bạn có thể giúp đỡ người khác

Kovar cho biết, một dấu hiệu khác cho thấy bạn giàu là có khả năng giúp đỡ người khác, thông qua các khoản đóng góp từ thiện, hỗ trợ gia đình hoặc đầu tư vào các dự án cộng đồng.

Michael Kojonen nói đây cũng là một trong những cách bạn có thể tiêu tiền. "Việc cho đi không chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà còn có thể mang lại sự viên mãn sâu sắc ở cấp độ cá nhân", vị này nói.

Nhiều người đang trải nghiệm một cấp độ giàu có mới trong cuộc sống bằng cách thực hiện điều đam mê. Hành động này làm phong phú thêm cuộc sống của họ, thứ mà chỉ có tiền sẽ không có được.

Nhật Minh (Theo Yahoo Finance)